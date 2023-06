Denne weekend får mange opfyldt et længe næret ønske om nedbør. Men byger og skybrud kan give store problemer – selv efter en massiv tørkeperiode.

For når regnen vælter ned på den knastørre jord, kan den have svært ved at optage vandet.

Derfor advarer Tryg Forsikring om, at de skybrud, som DMI varsler denne weekend, kan ramme ekstra hårdt.

I en pressemeddelelse opfordrer selskabet til, at du forbereder dig på vandmasserne, når der i dit område er risiko for skybrud.

Varsel om skybrud – sådan sikrer du dit hus Tjek tagrender, lyskasser og nedløb. Måske har de brug for at blive renset for blade og lignende, så vandet kan komme væk.

Køb en dykpumpe og en vandslange i byggemarkedet, hvis du har kælder og tidligere har haft vand i kælderen eller bor i et område, der før har været ramt af oversvømmelser.

Flyt uerstattelige ting fra kælderen og op i stueplan.

Fjern ejendele fra gulv og udsatte områder og sørg for, at dine ejendele står et godt stykke over gulvet, hvis du ikke har plads til dem andre steder. Opbevar ejendelene i plastkasser på hylder og reoler, der kan tåle vand samt afvaskning/desinficering i tilfælde af, at regn- eller kloakvand trænger ind.

Hold vinduer og døre lukkede og undersøg, om de alle lukker helt tæt. Hvis ikke, kan du løse det her og nu ved at montere en plade med tætningslister foran. Du kan også lægge sandsække foran utæthederne.

Dæk lavtsiddende vinduer og døre i kælderplan af, og afskærm lyskasser og kældernedgange, herunder nedkørsel til kældergarage.

I mangel af et højvandslukke kan du selv begrænse opstigende kloakvand ved at lave her og nu-versionen, hvor du lægger et tykt og stort stykke plast oven på afløbet i gulvet og sætter tunge sandsække oven på.

Forsøg at være hjemme under skybruddet/regnvejret, eller bed naboen om at holde øje med dit hus.

»Den langvarige tørke har gjort jorden tør og hård, hvilket kan få regnvand til at søge andre veje end ned i jorden. Så når der nu bliver varslet om, at kraftige byger og lokale skybrud over weekenden kan ramme flere steder i landet, er der derfor grund til at forberede sig og forebygge skader på bygning og indbo,« lyder det fra Tryg Forsikring.

Derfor er det en god idé at gå en runde om sit hus og tjekke, om der er utætheder og i givet fald dække dem til.

»Vi opfordrer også til, at man indenfor i huset fjerner personlige ejendele fra steder, der kan være udsatte i tilfælde af oversvømmelse og vandindtrængning, for eksempel i kælderen,« siger skadechef i Tryg, Charlotte Dietzer og tilføjer:

»Forsikringen dækker ved skybrud, men vi kan jo ikke erstatte gamle minder i form af billeder og breve eller andre genstande af høj affektionsværdi, hvis de bliver beskadiget af vandet. Med nogle små foranstaltninger som at sætte ejendelene op på hylder i kælderrummet kan du gøre en kæmpe forskel.«