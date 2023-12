Der var store smil, varm kakao og kaffe samt et øjeblikkeligt tilbud om en frisk croissant, da Coop fredag morgen slog dørene op til butik nummer to i koncernens kommende Coop-kæde.

Denne gang på Gammel Kongevej i København.

Coop-kæden skal erstatte Irma, SuperBrugsen og Kvickly i en løbende fusion, der sker de kommende år. Og ligesom da første butik åbnede i Hinnerup i sidste uge, mødte B.T. op til åbningen af det seneste skud på stammen.

Mellem 50 og 100 kunder havde stået i kø og blev budt velkommen, da dørene blev åbnet klokken 08:00.

Kæden har været udskældt af både eksperter og forhenværende Irma-kunder siden første butiksåbning i Hinnerup, men den form for negativitet var der ikke meget af denne fredag formiddag.

»Den er fantastisk!« sagde Lone Maj på 73 år med et stort smil til B.T.:

»For det første har de taget nogle Irma-varer med, som vi ellers kunne have savnet. Og så er der god plads til at komme rundt – selv med en stor indkøbsvogn. Varerne står i et system, som gør, at når man har lært butikken at kende, så kan man gå direkte hen til, hvad det er man skal købe. Pæn, ren og ordentlig.«

Det første, både B.T. og de mange kunder møder, da vi går gennem døren, er en helt ny bager med friskbagt brød, boller og salater, hvor flere kunder byder sig til kort efter klokken 10.

Foto: Frederikke Mortensen

Sammen står Ingelise og sin mand, der kalder sig selv for Hermansen.

De har lige været inde og snuse lidt til butikken.

»Den er lækker. Der er masser af varer. Den ser frisk og indbydende ud,« fortæller parret, der normalt handler i Føtex.

Men det kan der måske godt laves om på nu.

»Vi har et hus på Møn, hvor vi bruger Brugsen og Coop meget. Butikken kan godt risikere at blive en konkurrent til vores Føtex. Fordi de har dejlige varer, det ser bare altid indbydende ud. Vi får bare lyst til at købe noget.«

Ægteparret Ingelise og Hr Hermansen. Foto: Frederikke Mortensen

Dernæst møder vi kunderne frugt og grønt-afdelingen.

Frisk frugt, grøntsager og krydderier står snorlige sammen med den genkendelige grønne farve på butikkens ansatte i samtale med kunderne.

Butikken summer af forbløffende god stemning taget al kritikken i betragtning.

Og videre går turen forbi kølediske med kød, fisk, frisk pasta, ost og pålæg inden den helt nye deliafdeling.

Fra delikatessen møder kunderne mejeriprodukterne, hvor der er i dagens anledning er smagsprøver på tre forskellige slags oste, inden blikket falder på vinafdelingen, som flankeres af chips og slik.

Og så er vi ved vejs ende gennem flokken af både ansatte, familie, venner, nye og gamle kunder på Gammel Kongevej.

Selvom butikken vækker begejstring blandt mange af kunderne i butikken, er der dog også skepsis.

En af skeptikerne er Bjørn på 60 år.

»Nu kom jeg her, da det var Irma, så det er en butik der ligger, hvor jeg plejer at handle. Så jeg er da glad for, at den kan fortsætte. Jeg håber, den lever op til det Irma kunne, som var kvalitetsprodukter, og som havde lidt forskellig kant i forhold til det der findes bredt på markedet,« siger han, og fortæller, det ærgrer ham, at Irma måtte lukke.

Ifølge Bjørn henvendte Irma netop sig til borgerne på Frederiksberg.

»Jeg kan ikke forstå Coops forretningsstrategi, fordi de har et Københavnsk publikum, et Frederiksberg-publikum, der kan lide Irma.«

»Jeg sætter barren ud fra hvad jeg var vant til, og jeg synes, at det var en folkelig butik, det var ikke en hovskisnovski butik Irma, men de forstod at være lidt på beatet på nogle ting.«

Dagens modtagelse af den nye Coop-butik vækker, trods kritik af satsningen, glæde hos koncerndirektør Allan Kristoffersen.

»Modtagelsen af vores nye butik har været rigtig, rigtig god. Masser af kunder og masser af glade kunder. Og rigtig, rigtig god feedback til os og til personale i butikken. Virkelig, virkelig en god start på en ny butik, en ny kæde,« siger Allan Kristoffersen.

Nu siger du, at I har fået feedback fra kunder. Hvad har feedbacken været?

»Feedbacken har været rigtig positiv over, at medarbejderne inde er nøjagtige det samme, som det var førhen i Irma. Rigtig mange lækre varer, nogle gode priser og en rigtig, rigtig god stemning. Folk kan godt lide det visuelle, at det ser lyst og indbydende ud. Så generelt er jeg meget, meget glad.«

Hvad vil I gøre for at opretholde den standard, nogle kunder holder butikken op imod i forhold til Irma, der lå her tidligere?

»I den her butik, der er personale nøjagtigt det samme, som de var i Irma. Så jeg er helt sikker på, at de vil opleve den samme standard som tidligere. Men jeg synes generelt, at vores nye hverdagsmarked her er for alle kunder. Ikke kun for de tidligere Irma-kunder. Så jeg er ligeså meget interesseret i at høre, hvad alle mulige andre kunder synes om vores nye butik her.«