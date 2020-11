Nervøsitet blandet med udsigten til en absurd stor salgsrekord.

Nogenlunde sådan kan stemningen i store dele af internethandlen opsummeres i disse dage og timer. En storm af bestillinger er på vej, og det giver udsigt til rigtig mange penge i kassen, nervøsitet og frygt for et regulært kaos.

Coronakrisen har betydet, at danskerne i stigende grad handler på nettet, og derfor har landets webshops haft travlt i flere måneder.

Og nu kommer Black Friday så oven i. En forbrugerfest, der år efter år sætter nye rekorder for antallet af bestillinger.

»Det bliver det største, vi nogensinde har prøvet. Det er uundgåeligt, at vi får en ny rekord,« siger Niels Ralund, e-handelsdirektør i Dansk Erhverv:

»Vi er da nervøse for, om det går, og om det er noget, vi kan håndtere. Der er i forvejen stort pres på, så det bliver en meget stor udfordring rent logistisk. Alle kæmper for at sørge for, at de kan følge med.«

I PostNord har man set pakke-trykket komme på lang afstand.

Allerede i sommer stod det klart, at mængderne af pakker, der skal leveres de kommende måneder, bliver monstrøs. Udbetalingen af feriepenge satte gang i danskernes bestillinger, og siden har det taget fart.

PostNord har oprustet kraftigt Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere PostNord har oprustet kraftigt Foto: Mads Claus Rasmussen

PostNord har ansat flere mennesker og købt flere biler for at kunne følge med.

Og nu kommer så det helt store brag omkring Black Friday som en form for stresstest af de tiltag.

»Vi forventer, at vi kommer op på 30-35 pct. flere pakker end sidste år. Det betyder, at der vil være dage, hvor vi skal håndtere op omkring 600.000 pakker. Det er voldsomt store mængder, som skal indsamles i hele landet og ud til forbrugerne igen,« forklarer Lene Reipuert, pakkechef i PostNord:

»Vi slår rekord hvert år, men i år regner vi med, at vi slår den med 35 procent eller mere.«

Hun understreger dog, at PostNord har gjort flere ting for at minimere risikoen for kaotiske tilstande.

Pakkerne sorteres allerede om lørdagen, og PostNord vil oftere afhente varer fra netbutikkerne.

Derudover har man lavet et tæt samarbejde med posthusene i detailhandlen for at undgå stor kø – blandt andet med ekstra pakkeudleveringssteder.

Men hvis det totale pakkekaos helt skal undgås, er danskerne nødt til selv at gøre en indsats.

PostNord er klar til en stor pukkel af pakker Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere PostNord er klar til en stor pukkel af pakker Foto: Mads Claus Rasmussen

»Folk skal virkelig se at få hentet deres pakker hurtigt. Pakkeboksene drukner, kioskerne drukner, så jo hurtigere folk henter deres pakker, des hurtigere får vi ryddet ud. Det giver et flow, som kan mindske de her udfordringer,« siger Niels Ralund.

Også i PostNord har man en række opfordringer:

»Hent din pakke så hurtigt som muligt, så der er plads til den næste. Tilmeld dig modtagerflex, så vi kan sætte pakken på et aftalt sted, hvis du ikke er hjemme,« siger Lene Reipuert:

»Hvis du ikke har fortalt os, hvor vi skal stille den, så oplys gerne dit telefonnummer, så vi kan ringe og aftale det, hvis du ikke er hjemme.«

Hun forklarer, at der vil være dage, hvor PostNord ganske enkelt ikke vil kunne leve op til dag til dag-levering.

Niels Ralund maner allerede nu til besindighed hos kunderne:

»Vær tålmodig. Det bliver en travl periode, men pakkerne skal nok komme.«