Efter længere tids bøvl og tekniske problemer var det en glad Charlotte Marquardsen, som i slutningen af 2020 fik leveret Stofas nye og stort anlagte tv-boks. Nu var det slut med bøvl og irritation. Hun glædede sig.

Men på samme måde som en for en del andre Stofa-kunder viste det sig, at boksen var en fuser. Så stor en fuser, at Stofa nu har måttet sætte leverancen af de nye bokse på pause.

Efter få dage med massive problemer, sendte Charlotte sin boks tilbage.

»De film, vi nåede at leje de få dage, vi havde den, virkede ikke. Boksen slukkede af sig selv eller genstartede. Den frøs konstant. Det var virkelig noget skidt,« siger 28-årige Charlotte Marquardsen fra Skælskør.

Charlotte er skuffet over Stofas nye boks. Foto: Privat

Boksen har ellers været en stor satsning for Stofa, som er Danmarks næststørste tv-udbyder med over en halv million kunder.

Den blev først præsenteret på en messe i Las Vegas tilbage i starten af 2017. Efter et år skrottede Stofa så boksen, fordi den ikke levede op til forventningerne.

Stofa startede forfra og udviklede en ny boks. Den blev sendt på gaden i november 2019 under stor fanfare. Det var en succes. Masser af kunder bestilte den. De var glade.

Men langsomt begyndte klagerne at tikke ind.

Et udsnit af kunderne oplevede så store tekniske problemer, at Stofa nu har været nødt til at tage konsekvensen og sætte alle leverancer af boksen på pause, mens de arbejder på en softwareopdatering, der skal løse problemet.

Hos Stofa understreger man, at der ikke som sådan er gået noget galt under udviklingen af boksen. Men:

’Selvom vi har brugt meget lang tid på at teste boksen, så kan vi ikke forudsige alt', skriver Sune Nabe Frederiksen, direktør i Stofa, i en mail til B.T., og uddyber:

'Der er nogle funktionaliteter, som ikke fungerer for en lille gruppe af kunder, og for at undgå forvirring tager vi nu konsekvensen og sætter udleveringen af boksene på standby, indtil boksen har fået en opdatering’.

Det arbejde kan Heidi Kjær Jensen fra Randers ikke vente på.

Hun havde skiftet fra YouSee til Stofa i midten af januar, fordi hun gerne ville beholde Discovery Networks' kanaler, som var forsvundet fra hendes tv-pakke hos YouSee.

Men hun oplevede, at skiftet til Stofa kørte af sporet fra start. Boksen virkede ikke. Hun fik besked på, at en patch skulle rette problemet.

Efter noget tid slap tålmodigheden op.

Heidi blev så træt af Stofa, at hun forlod selskabet hurtigt. Foto: Privat

»Vi blev trætte af at vente, så vi skiftede tilbage til YouSee, selvom vi så ikke kan se alle de kanaler, vi gerne vil,« siger 30-årige Heidi Kjær Jensen.

Hos Stofa forklarer man, at det er af hensyn til en lille kundegruppe, at boksen ikke leveres lige nu.

'Langt de fleste kunder er utroligt glade for den nye tv-boks og de funktionaliteter, den tilbyder. Men det er umuligt at forudsige alt, og det tager vi nu konsekvensen af ved at udskyde leveringen til nye kunder', skriver Sune Nabe Frederiksen:

'Vi forventer, at opdateringen vil være på plads i marts. Indtil da kan man stadig købe boksen, men man må vente lidt med leveringen'.