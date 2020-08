Der er opstået voldsom rift om at anskaffe sig mundbind i Danmark den seneste uge, og det er der en lang række butikker, der nyder godt af økonomisk.

For mundbindene er dyre at bruge, og hvis du køber dine mundbind de forkerte steder, er de så dyre, at du risikerer at betale relativt stor overpris.

Det viser en prisanalyse af mundbind, der er CE-mærkede efter myndighedernes anbefalinger, som Pricerunner har udarbejdet for B.T.

Tager vi udgangspunkt i en familie med to voksne og to børn, der bruger tre mundbind om dagen 20 dage om måneden, koster mundbind-forbruget familien 498 kroner om måneden hos den billigste webshop.

Tager du den dyreste løsning, hvor der er mindst 100 mundbind i pakken, skal samme familie betale 1.677 kroner for det samme forbrugsmønster hver måned.

Og køber familien mundbindene stykvis, er vi helt oppe i 4.800 kroner om måneden, viser analysen.

»Der er ingen tvivl om, at det er meget dyrt at skulle beskytte sig med de her mundbind for en familie. Det er nok også for dyrt, men der er ikke så meget at gøre, hvis vi generelt bliver anbefalet at bære mundbind,« siger Martin Andersen, direktør for Pricerunner:

»Men det handler virkelig også om at gøre sig umage. Der er kæmpe prisforskelle, og lige nu er det meget svært at finde rundt i. Vi ser firmaer, der aldrig har solgt mundbind før, som bestiller 50.000 hjem fra Kina og sælger dem til en god fortjeneste. Det er en ren jungle lige nu.«

Også hvis du bor alene, er det en dyr fonøjelse at opretholde et solidt forbrug af mundbind.

Her lyder eksemplet, at vedkommende bruger tre mundbind om dagen 22 dage om måneden.

Mundbind i myldretiden ved Nørreport station og i Metroen i København, mandag den 3. august 2020. Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at passagerer bruger mundbind, når der er trængsel i den kollektive trafik.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

I det billigste tilfælde er det en udgift på 164,34 kroner om måneden. I det dyreste tilfælde, hvor der er mindst 100 mundbind i pakken, er den månedlige udgift 464,34 kroner.

Og køber du dine mundbind enkeltvis, er der tale om en udgift på 1.320 kroner om måneden.

»Man har ikke en ærlig chance for at finde rundt i det her som forbruger. Hvis ikke man kan se, om mundbindene er CE-mærkede, på butikkens hjemmeside, skal man skrive eller ringe til butikken, før man bestiller. Der er virkelig nogle firmaer, der ser en mulighed for at tjene penge her,« siger Martin Andersen.

Han tror dog, at markedet snart vil rette sig, i takt med at der kommer mere konkurrence om at vinde forbrugernes gunst.

»Der kommer en ensretning, som nok også vil betyde, at priserne bliver mere sammenlignelige inden for et par uger. På sigt vil de nok også falde,« siger Martin Andersen.