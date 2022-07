Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det virker, som om man træder på dem, der i forvejen ligger ned.«

Boligejere med gasfyr har længe været hårdt ramt af eksploderende priser.

Søren Drost er en af dem. Han betaler nu mere end 30.000 kroner om året for sit gasforbrug, og yderligere er også hans elregning eksploderet.

Som om det ikke var nok, har den 51-årige fraskilte familiefar nu udsigt til en ekstraregning.

Det samme har cirka 400.000 danske boligejere, der opvarmer deres bolig med naturgas, skriver Berlingske.

I beregningen af de nye ejendomsvurderinger øger et gasfyr værdien af ejendommen, mens mere klimavenlige opvarmningskilder som varmepumper sænker værdien, fordi de sættes i samme kategori som gammeldags elvarme.

Det betyder altså, at beskatningen af boliger, der fyrer med gas, øges.

»Det giver ingen mening i mit hoved, at man skal straffes, fordi man har et gasfyr. Det er helt grotesk,« siger Søren Drost til B.T.

Fakta om ejendomsvurderinger: Ejendomsvurderingerne er baseret på registrerede salg af ejerboliger i perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2019.

De tager udgangspunkt i de registrerede oplysninger for ejendommen på vurderingsterminen i januar 2020 og salgspriser for referenceejendomme i området.

Værdien af ejendommen bliver således fastsat ud fra en række parametre. Blandt dem er den varmeinstallation og opvarmningskilde for boligen, som er registreret i Bolig- og Bygningsregistret, sammen med den registrerede varmeinstallation og opvarmningsmiddel for referenceejendommene.

Han bor alene i etplanshus i Dragør ved København, hvor man finder landets største procentvise andel af boliger, der bliver opvarmet med naturgas.

‘Gaskrisens danske epicenter’ blev Dragør ligefrem omtalt som i en artikel i Berlingske tidligere på året.

Søren Drost finder tilnavnet ganske rammende.

»Alle, der fyrer med gas, er hårdt ramt. Det påvirker mig, fordi jeg bor alene. Lad os bare sige, jeg ikke bruger mine penge på oksemørbrad. I modsætning til tidligere kigger jeg nu i tilbudsaviser, og mine børn og jeg spiser mindre ude end før,« siger han.

70 procent af alle boliger i Dragør Kommune bliver opvarmet med naturgas. Arkivfoto. Foto: Mathias Eis Vis mere 70 procent af alle boliger i Dragør Kommune bliver opvarmet med naturgas. Arkivfoto. Foto: Mathias Eis

Ifølge Berlingske har de nye ejendomsvurderinger været længe undervejs, men i efteråret begyndte Vurderingsstyrelsen at sende de første ud til danske boligejere.

Søren Drosts etplanshus er tidligere ejendomsvurderet til cirka 3,5 millioner kroner. Han har endnu ikke modtaget sin nye ejendomsvurdering og holder derfor vejret i spænding.

»Jeg kan ikke vurdere, hvad det vil koste mig ekstra. Hvis jeg skulle købe et nyt hus i dag, ville det da være en fordel, hvis det var opvarmet med en varmepumpe,« siger han og fortsætter:

»Jeg bryder mig ikke om, at min gulvvarme kommer fra russisk gas, men ligefrem at gå i panik og bruge 150.000 kroner på en ny form for anlæg, vil jeg ikke.«

På Christiansborg har et politisk flertal besluttet at udfase naturgassen. Men om regeringen vil tage initiativ til at ændre noget i det nye ejendomsvurderingssystem, der træder i kraft i 2024, er uvist.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) holder – ifølge Berlingske – ferie i øjeblikket og kan derfor ikke træffes for en kommentar.

»Selv hvis det ikke kan ændres, vil det klæde regeringen med en tilkendegivelse om, at det her er skævt. Jeg er selv nogenlunde godt stillet, men andre er ikke nær så heldige,« siger Søren Drost, der arbejder i en stor amerikansk virksomhed, der sælger hospitalsudstyr.