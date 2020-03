Kvinden bag slankekonceptet Sense, Suzy Wengel, ved, at søvn betyder utroligt meget for hendes velvære. Hun laver gammeldags morgengymnastik om morgenen, og så har hun indset, at sundhed ikke er så sort-hvid, som hun engang troede.

Hvad er den bedste start på dagen?

»Søvn betyder utrolig meget for mit velvære, og som regel får jeg lov til at sove lidt længere end de andre i huset. Min arbejdsdag starter faktisk også i sengen med at få ryddet op i notifikationerne på mine sociale medier og tjekket mail. Derefter laver jeg en smule gammeldags morgengymnastik og gør mig klar til dagen. På den måde er min hjerne og krop klar til dagens opgaver og udfordringer. Hvis jeg er sulten, så spiser jeg morgenmad. Hvis ikke, så venter jeg til senere på dagen med mit første måltid.«

Hvad er dine udfordringer i forhold til sundhed?

»Det har været at få fysisk aktivitet ind som en daglig vane. For år tilbage ville det have været 'alt eller intet'. Enten var jeg i fysisk rigtig god form, eller også var jeg helt ligeglad. Nu har jeg fundet ud af, at 10-15 minutters gammeldags gymnastik er nok til at holde en god grundform. Så er alt andet motion blot en bonus.«

Hvordan har dit forhold til sundhed ændret sig?

»Mit forhold til sundhed har ændret sig drastisk fra at være meget sort-hvidt og 'alt eller intet' til at være intuitivt og afbalanceret. Jeg kan mærke min krop og dens behov på en helt anden måde i dag end for 10 år siden. Jeg respekterer de signaler, som min krop kommer med. Hvis jeg har behov for at være mere fysisk aktiv, så gør jeg det. Når jeg er sulten, så spiser jeg. Når jeg er mæt, så stopper jeg. Jeg har fundet mellemvejen, hvor der er plads til al slags mad i balancerede mængder. Og det er en kæmpe forskel fra dengang, hvor jeg var overspiser og i perioder vejede alt for mange kilo.«

Dine bedste råd til en sund hverdag?

»Hvis du er ryger, så kvit smøgerne, for det er uden tvivl den mest usunde vane, du kan få dig! Prioriter din søvn, og spis minimum to fornuftigt sammensatte hovedmåltider om dagen. Sæt pris på de søde sager, og nyd dem i fulde drag uden dårlig samvittighed. Se dem som nydelseselementer, men lad dem ikke fylde det meste af din dagskost. Vær fysisk aktiv på den måde, der passer dig bedst, og drik vand, når du er tørstig.«

Hvor finder du motivationen?

»Jeg kan anbefale, at man følger hashtagget #sensekost på Instagram. Det giver et godt indblik i, hvordan andre prøver at knække koden til et sundere liv.«



Hør hellere godt efter

Skruer du også lidt for højt op, når du lytter til yndlingsmusikken på turen på vej til arbejde? Så læs med her. Lyd i høretelefoner kan nå samme dB som en koncert til en festival, og fordi du lytter til musik i høretelefonerne meget oftere – og i måske i længere tid ad gangen – så kan det påvirke din hørelse negativt på sigt. Her er tre gode råd, du bør skrive dig bag øret.

Vær opmærksom på lydniveauet, når du har musikken i ørerne. Husk at holde pause fra musikken – dine ører har brug for det. Brug ørepropper eller høreværn, når du bruger støjende værktøj. Brug dem også til koncerter og andre aktiviteter med højt støjniveau.

Kilde: Apotekets.dk og Hoereforeningen.dk

Vidste du …

... at du kan deltage i Alt For Damernes Kvindeløb i fem forskellige byer? Løbet kommer igen i år til København, Aalborg, Fredericia, Odense og Aarhus. Læs mere på Kvindeloeb.alt.dk



Ugens økohit

Vil du gerne vælge økologisk, hvor du kan, så kan du glæde dig over, at Georganic netop har lanceret en økologisk serie med tandbørste, tandpasta og tandtråd. Serien er fri for unødvendige kemikalier som SLS, der er et sæbestof, som er med til at få tandpastaen til at skumme – og det ikke kun godt for dig, men også miljøet.