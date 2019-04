Er du varmekunde hos energiselskabet Verdo i Randers? Så er der stor chance for, at dine varmeregninger har været for dyre.

Selskabet har nemlig, uden myndighedernes tilladelse, brugt en kontroversiel metode til at hæve varmepriserne.

Dermed skal de have opkrævet deres kunder mere end nødvendigt - faktisk et trecifret millionbeløb mere end nødvendigt.

Det fremgår ifølge Finans af en afgørelse fra Forsyningstilsynet, som endnu ikke er offentlig tilgængelig.

Ifølge afgørelsen har styrelsen pålagt Verdo at betale 235 millioner kroner tilbage til deres knap 13.000 kunder.

Fjernvarmeselskaber er nemlig underlagt en regel, der betyder, at de ikke må tjene flere penge, end hvad der skal til for at sikre varmeforsyningen til borgerne.

Dog har Verdo brugt et 'hul i loven' til at indregne en særlig rente i varmepriserne, har derned i perioden 2000-2006 overfaktureret deres kunder for 235 millioner kroner.

En sådan ekstrafaktureringen kræver en tilladelse fra myndighederne, men frem til 2005 spurgte energiselskabet ikke efter denne tilladelse.

Fra 2006 bad Verdo Forsyningstilsynet om tilladelse til at indregne renten i varmeprisen men fik aldrig svar. Alligevel har de fortsat som før.

Derfor kan de også risikere at skulle betale penge tilbage for perioden 2006 og frem.

Verdo har klaget over afgørelsen, men er i dialog med tilsynet om, hvordan en eventuel tilbagebetaling skal ske.

»Vi mener selvfølgelig, at vi har gjort det rigtige, og hvis det ikke er tilfældet, så betaler vi pengene tilbage,« siger Verdos direktør, Kim Frimer til Finans.