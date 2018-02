Ved at springe fra et energimærke op til det næste på listen, kan du lægge i omegnen af 50.000 kroner til boligens værdi, lyder det fra Teknologisk Institut.

København. Overvejer du, om din nuværende bolig skal skiftes ud med en anden, er det en god idé at gøre sig attraktiv over for mulige købere.

En måde at gøre det på er ved at være foran konkurrenterne på energiområdet. At efterisolere loftet eller at hulmursisolere boligen kan nemlig gøre dig mere attraktiv på boligmarkedet.

Det fortæller Mads Werner, der er ejendomsmægler og daglig leder hos Danbolig Faxe.

- For os mæglere er det et rigtigt godt argument over for købere, når man kan sige, at der er lavet nogle energirigtige tiltag på boligen. Køberne lægger nemlig mærke til, hvilken energiklasse boligen har, siger Mads Werner.

Ud over at efterisolere loftet og hulmursisolere væggene vælger mange boligejere også at skifte varmekilden.

Mads Werner peger blandt andet på, at mange skifter det gamle oliefyr ud med varmepumper, mens udskiftning af vinduer også er en populær energioptimering.

Holder man sig til renoveringer, der får energimærket til at stige, så kan man ifølge Mads Werner godt være sikker på, at investeringen tjener sig hjem ved et salg.

- Der er ingen tvivl om, at det godt kan betale sig. Den gyldne tommelfingerregel er, at alt det, der forbedrer boligen, gør den billigere i driftsomkostninger og forbedrer det visuelle udtryk, er noget, der som minimum bevarer værdien i huset, siger han.

Og ofte forbedrer det også boligens pris, da man kan tillægge den pris, man har ofret på energioptimeringen, til boligens salgspris, lyder det fra Mads Werner.

Samme holdning deler Vagn Holk Lauridsen, der er sektionsleder hos Teknologisk Institut.

Han fortæller, at du kan lægge i omegnen af 50.000 kroner på din boligpris, for hvert energimærke du springer op ad stigen.

Vagn Holk Lauridsen slår dog fast, og at den geografiske placering af boligen også har betydning for, om det kan betale sig at lave dyre energioptimeringer.

- Inden man går i gang med at energioptimere huset, så skal man lige vurdere, hvor ens hus er i forhold til markedet, siger han og fortsætter:

- Ligger din bolig eksempelvis inde i København, hvor der er boligmangel, så er det nærmest ligegyldigt, hvilket energimærke du har, for folk køber bare alligevel, siger Vagn Holk Lauridsen.

Bevæger du dig til gengæld ud i provinsen, er det ikke uvæsentligt, hvilket energimærke din bolig har, lyder det fra Vagn Holk Lauridsen.

Han anbefaler derfor, at man først får en ejendomsmægler til at se huset efter, så man får et overblik over, hvad en bolig i området kunne koste.

Ud fra den vurdering kan man også forhøre sig om, hvorvidt en energioptimering vil kunne tjene sig hjem, eller om den samlede huspris bliver for høj. Dette problem opstår typisk i områder, hvor boligmarkedet står stille, fortæller Vagn Holk Lauridsen.

Hvor nogle energioptimeringer er gode investeringer, er der ifølge Vagn Holk Lauridsen også boligrenoveringer, du bør holde dig fra, hvis de skal kunne tjene sig hjem igen ved et salg.

- Hvis du investerer i køkken eller badeværelse, så har du investeret dårligt. Erfaringerne viser nemlig, at det alligevel er noget, som køber laver om, når de flytter ind, siger han.

Det er derfor de suverænt dyreste kvadratmeter at investere i, da du her får mindst for din investering som boligejer, fortæller Vagn Holk Lauridsen.

Fakta: Her bør du energioptimere boligen

- Loft og tag: Det er en god idé at få efterset tagkonstruktionen og eventuelt få efterisoleret loftet. Det kan du blandt andet gøre ved at lægge 200 millimeter isolering under taget.

- Hulmursisolering: Har du en ældre bolig med kolde indervægge, kan det betale sig at få lavet en såkaldt hulmursisolering for at holde på varmen.

- Skift varmekilde: Har du et oliefyr eller elvarme, kan det betale sig at skifte til en varmepumpeløsning, da det omsætter elektriciteten tre til fem gange bedre end almindelige elvarmepaneler. Du kan også skifte til naturgas eller fjernvarme, hvis det er muligt.

- Skift vinduer: Skift til termo- eller lavenergivinduer.

Kilder: Vagn Holk Lauridsen, Mads Werner.

/ritzau fokus/