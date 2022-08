Lyt til artiklen

Elregningen er steget hos tusindvis af danskere, og mange kan se frem mod en dyr vinter.

Men nu er der godt nyt fra næste år.

Den tidligere minister Mogens Lykketoft (S), der er formand i Energinet, forventer nu, at Energinet sender 1,6 milliarder kroner tilbage til danskerne med tarifnedsættelser, der trækker elpriserne ned. Det skriver finansmediet Børsen.

»Vi bruger i 2022 1,2 milliarder kroner på at forbedre udlandsforbindelser, men vi indstiller faktisk til at bruge et større beløb på 1,6 milliarder kroner til at holde tarifferne nede. Det er en god halvdel, der går til tarifreduktion,« siger Mogens Lykketoft.

Tarifferne er en afgift, der bliver betalt i øre pr. kilowatt-time. Det betyder, at den afhænger af forbruget, så jo lavere tariffer desto lavere elpriser.

Energinet er statsejet og har til opgave at drive det danske elnet. Mogens Lykketoft skal være med til at beslutte, hvad der skal ske med dette års ekstraordinært store indtægter.

De store indtægtssummer er kommet ind som resultat af de prisforskelle, der er mellem elområder, og kaldes altså flaskehalsindtægter, som opstår, når der sendes strøm fra et lavprisområde til et højprisområde. Det kan være mellem Øst- og Vestdanmark eller mellem Danmark og Sverige.

Avancen mellem de to splittes mellem områderne eller landene. Ifølge Børsen ligger flaskehalsindtægterne på 500-600 millioner kroner, men de seneste to år har Energinet oplevet en stigning i indtægter, der i år er op til ti gange højere end normalt.