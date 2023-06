I løbet af 2022 ramte skyhøje el-priser over hele Europa. De omstændigheder gjorde trading med energi – hvor man kort fortalt køber energi et sted i Europa for at sælge det videre et andet sted – til en guldrandet forretning.

Først kom historierne om to tradere ved Energi Danmark, der ikke havde loft på deres bonus, så de derfor var endt med at optjene bonusser på trecifrede millionbeløb. En bonus deres arbejdsgiver mente var ugyldig.

Mindre kan dog også gøre det. Blandt andet hos den nordjyske virksomheden Centrica Energy Trading. Det skriver Finans, der også var de første til at bringe historien om de voldsomme bonusser.

Af firmaets regnskab fremgår det, at udgifterne til løn i 2022 lå på 692 millioner kroner hos den nordjyske virksomhed.

Delt ud på samtlige 361 medarbejdere – også de ansatte, der ikke er tradere – giver det en gennemsnitlig årsløn på 1,9 millioner kroner.

Samme udregning i 2021 viser, at en medarbejder i snit fik 900.000 kroner i årsløn. I 2020 lå det på 890.000 kroner.

Selvom lønnen er steget voldsomt, så blegner det i forhold til udviklingen i overskud for den aalborgensiske virksomhed.

Ifølge Nordjyske landede firmaets overskud på 4,65 milliarder kroner i 2022. Det er mere end en nidobling i forhold til året før, hvor overskuddet blev 490 millioner kroner.

Hos et århusiansk energihandelsselskab kom de voldsomme overskud og lønninger tilsyneladende ikke kun fra de pludseligt stigende el-priser.

Tilbage i april blev otte personer fra firmaet anholdt og sigtet for markedsmanipulaton.

De var alle ansat i et dansk energihandelsselskab.

Ifølge politiets enhed NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet red.) skulle manipulationen have sikret dem en ulovlig profit på et trecifret millionbeløb.

Efter anholdelsen blev de alle fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet. De blev løsladt fredag 9. juni, men de er stadig sigtet i sagen.