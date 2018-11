Antallet af danske tv-kunder, der må æde en prisstigning fra 2019, stiger stødt. Først meldte Yousee prisstigninger ud, så fulgte Stofa og Boxer trop, og nu kommer Waoo så også på banen.

Waoo oplyser til Flatpanels.dk, at de hæver priserne på alle tre tv-pakker med 20 kroner.

»Det er aldrig sjovt at skulle hæve priserne, men når det skal være, er jeg glad for, at vi kan holde det på det niveau,« siger Jørgen Stensgaard, administrerende direktør i Waoo, og uddyber:

»Dertil kommer, at vi takket være nogle fornuftige aftaler med tv-stationerne er i stand til at sænke priserne på nogle af de mest populære danske kanaler i vores nye Waoo Flex, hvor kunderne selv sammensætter deres pakker.«

Waoos adm. direktør Jørgen Stensgaard glæder sig over, at prisstigningerne ikke er større end 20 kroner. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Waoos adm. direktør Jørgen Stensgaard glæder sig over, at prisstigningerne ikke er større end 20 kroner. Foto: Sofie Mathiassen

På samme måde som de andre tv-udbydere oplyser Waoo, at prisstigningerne først og fremmest skyldes, at priserne på rettigheder til tv-indhold er steget.

Waoos prisstigninger betyder, at antallet af tv-kunder, der træder ind i 2019 med en prisstigning i baghånden, stiger til godt 1,8 millioner husstande.

Yousees har varslet prisstigninger til deres godt 1,1 millioner tv-kunder, Stofa har varslet stigninger til 325.00 kunder, Boxer til knap 250.000 kunder.

Waoo har 160.000 tv-kunder, som nu også må sluge en prisstigning.