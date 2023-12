Er der tale om juleglæde og prisfest, når supermarkeder som Rema 1000 sænker priserne for flæskesteg kraftigt op til jul, eller er det dybt kritisabelt?

Den debat rumler videre, efter Peter Sandøe, professor i bioetik på Københavns Universitet, har langet ud efter Rema 1000s meget lave pris for flæskesteg på det sociale medie X.

Peter Sandøe har svært ved at se sammenhængen mellem, at Rema 1000 på sin hjemmeside skriver, at dyrevelfærd er en mærkesag, og at kæden nu sælger flæskesteg for 8,95 kroner pr halvkilo op til jul.

»Jeg er egentlig ærgerlig over, at jeg skal udpege Rema 1000 på den her måde, for det er en af branchens bedste, når det kommer til at fremme dyrevelfærd. Rema 1000 gør mange gode ting,« siger Peter Sandøe til B.T., og uddyber:

»Men derfor er det også ærgerligt at se, at Rema 1000 sælger flæskesteg til så uanstændigt lav en pris. Du vænner kunderne til, at kød ikke koster noget. Og på den måde underminerer Rema 1000 sin egen indsats for at fremme dyrevelfærd.«

En lignende kritik blev i sidste uge lanceret af Mogens Bjerre, lektor på CBS, da han beskrev de årlige prisnedsættelser på flæskesteg i supermarkederne som ‘en kollektiv nedsmeltning’, der intet har med kvalitet eller dyrevelfærd at gøre.

Peter Sandøe. Er det her ikke bare en god juletradition, som kunderne nyder godt af?

»Jeg kan da godt forstå, at en del af kunderne synes, det er fantastisk. Hvem kan ikke lide billige varer? Og jeg er sådan set også med på, at Rema 1000 er nødt til at sænke prisen, når alle konkurrenter gør det,« siger Peter Sandøe:

»Men Rema 1000 bør sammen med resten af branchen afstå fra det her. Man bør lave en aftale om, at man af etiske årsager ikke fører så voldsomme kampagner på kød op til jul. Hvis man vil lokke kunderne ind med absurd billige priser, så må man gøre det på andre produkter, hvor det ikke er dyrs velfærd, som er på spil.«

Hos Rema 1000 giver kommunikationschef Jonas Schrøder ikke specielt meget for kritikken - hverken fra Peter Sandøe eller Mogens Bjerre.

»Først vil jeg sige, at der ikke er nogen sammenhæng mellem den pris, vi sælger flæskestegen for lige nu, og den pris vi betaler. Det her er vores julegave til danskerne. De her dyr har hverken haft det værre eller bedre end andre konventionelle grise,« siger Jonas Schrøder:

»Og så må jeg henvise til, at vi også har flæskesteg af frilandsgris på tilbud. Så de to professorer er velkommen til at købe den i stedet – og jeg tror da også, de kan finde en dyrere konventionel flæskesteg dyrere andre steder, hvis det skulle have interesse. Men jeg kan love professorerne, at dyret ikke har haft det hverken værre eller bedre af den grund.”

Men ville sådan en aftale om ikke at føre priskrig på flæskesteg ikke reelt fremme jeres egen dagsorden om bedre dyrevelfærd?

»Der er masser af positiv udvikling omkring bedre dyrevelfærd. Vi sælger enormt meget frilandsgris, og vi sælger i dag kun fersk kylling med minimum et velfærdshjerte. Så der er slet ikke noget at være bekymret for – jeg ville kun være bekymret, hvis jeg var CBS-studerende og blev undervist af en professor, der argumenterede mod den fri prisdannelse,« siger Jonas Schrøder:

“Jeg synes egentlig, man skal glæde sig over, at der er så stærk konkurrence i dagligvarehandlen, at priserne er så lave lige nu. Og så skal de to forskere være velkommen til at købe vores trehjertede flæskesteg fra frilandsgris til godt 15 kroner per halve kilo – det er en kanon pris for en velfærdsgris.«

Mogens Bjerre, lektor på CBS, erklærer sig enig i Peter Sandøes pointer - og afviser, at han skulle argumentere mod fri prisdannelse.

»Jeg argumenterer netop for, at jeg ikke forstår, hvorfor en kæde som Rema 1000 ikke vælger at skille sig ud og gøre noget andet end resten af markedet, når du de slår sig op de dyder, de gør,« siger Mogens Bjerre:

»Jeg kunne aldrig drømme om at opfordre til prisaftaler. Men lige nu løber alle i samme retning, og der ville det være klædeligt, hvis nogen sagde fra.«