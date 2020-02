Aldis færden i Danmark har i mange år været en underskudsforretning.

Og nu har den danske del af discountkæden fået sprøjtet 112 millioner kroner ind som kapital fra de tyske ejere kort før regnskabet for 2019 bliver offentliggjort.

Det betyder, at Aldi over to år har fået cirka én milliard kroner tilført fra ejeren.

Det skriver Finans.

Og de kapitalindsprøjtninger skal ses i lyset af, at det generelt ikke har været nogen god forretning for Aldi at drive discountbutikker i det danske land.

Således endte kæden 2018 med et underskud på 381 millioner kroner, og ifølge Finans løber de seneste otte regnskabsår op i et samlet underskud på lidt under to milliarder kroner.

Til Finans gør Kristian Jessen, pr- og kommunikationschef i Aldi Danmark, dog klart, at pengene fra de tyske ejere skal hjælpe til en stor ekspansion.

»Vores tyske ejere bakker op om den nye strategi, og det er kapitalforhøjelsen et udtryk for. Vi er i færd med at investere i et helt nyt butikskoncept, modernisering af de eksisterende butikker og mange nye de kommende år. Det koster dyrt, men vores ejer tror på det danske marked og planen,« siger han.