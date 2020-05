»Jeg ventede, ventede og ventede,« siger Flemming Dalby Andreasen.

Han er en af de mange utilfredse kunder, som de seneste uger har kæmpet med Ikea omkring levering af varer.

På Facebook og Trustpilot strømmer det lige nu ind med utilfredse beskeder fra harme kunder.

Nogen har ventet i op til to måneder på de varer, som de har købt og betalt.

Flemming Dalby Andreasen er en af de kunder, som har ventet i uoverskuelig lang tid på at komme igennem til Ikea. Det lykkedes efter tre forsøg stadig ikke. Foto: Privatfoto

Dermed er Ikea blevet den anden gigant i dansk detailhandel, som inden for få uger mere eller mindre er bukket under for det pres, der er opstået på deres netbutik i forbindelse med coronakrisen.

Også Jysk har kæmpet med store problemer gennem flere uger. I begge forretninger er der både problemer med leverancer og kundeservice.

Hos Ikea er Flemming en af dem, som faktisk har fået leveret sin pakke – eller rettere sagt kun dele af den. Hans udfordring er nu, at han ikke kan få fat på Ikea om problemet.

»Jeg har brugt tre dage på at komme igennem til Ikea på telefonen.«

Første dag ventede han i en time, før han gav op. Anden dag i en time og 20 minutter. Tredje dag i en time og 40 minutter.

Ligesom andre kunder får han i telefonen at vide, at der er fem minutters ventetid.

'En leveringstid på knap to måneder i alt. Jeg er klar over, at coronasituationen er ekstraordinær, men kan det virkelig passe?' Kundebesked til IKEA på Facebook

Det er dog endnu ikke lykkedes for Flemming at komme igennem.

»Jeg har givet op,« siger han.

Andre kunder kæmper fortsat med at få en afklaring omkring leveringen af deres senge, skabe og gardiner. På mail eller telefon møder mange af dem en mur af ukendt ventetid.

'Jeg har forsøgt at komme i kontakt med jer over telefon de sidste par dage, men der er over en times ventetid, og ellers bliver man direkte smidt af,' skriver en kunde på Ikeas Facebook-side.

Flemming Dalby Andreassen. Foto: Privatfoto

Ligesom det meste af Danmark har det svenske varehus været lukket indtil for nylig på grund af corona-pandemien. Kunderne har dog stadig haft mulighed for at bestille varer online og få dem leveret til døren.

Det har bare ikke været den gnidningsfrie oplevelse, som mange havde forventet.

»Jeg bestilte nogle gardiner for over en måned siden. De er ikke kommet endnu,« siger Lise Gammelgaard Stokholm.

Hun bestilte sine varer og fik besked om, at leveringen ville ske 11. maj. Den lange leveringstid troede hun først var en fejl, men hun kunne ikke komme igennem til kundeservice på mail eller telefon.

Hvad er dine rettigheder? Er din pakke blevet væsentligt forsinket i forhold til det lovede leveringstidspunkt, så har du ret til hæve købet og få pengene tilbage. Har sælgeren lovet dig levering før en særlig dato, så har du ret til at hæve købet, hvis pakken ikke er nået frem til tidspunktet. Er varen ikke leveret til tiden, skal du altid klage til virksomheden først. Har du problemer med at få pengene tilbage eller få kontakt med sælger? Så kan banken måske hjælpe dig med at få pengene tilbage. 'Betaler du med et betalingskort, kan banken hjælpe dig med at få dine penge retur. MobilePay og Apple Pay er i princippet betalinger med dit betalingskort, så her kan banken også hjælpe dig med en tilbagebetaling,' lyder det hos Forbrugerrådet Tænk. Hvis du har betalt gennem netbank, kan banken ikke tilbageføre beløbet til dig. Du har altid 14 dages fortrydelsesret, fra du modtager pakken, som du kan benytte dig af, hvis du fortryder din ordre, fordi den er kommet for sent.

I onsdags – to dage efter den oprindelige leveringsdato – fik hun en mail om, at pakken var på vej. Torsdag har hun stadig ikke set skyggen af en Ikea-bil.

»Det kan ikke være rigtig, når det er så stor en koncern som Ikea. Det er ikke et helt køkken, som jeg har bestilt. Det er seks gardiner,« siger hun.

Lise er ikke alene med netop den oplevelse. En anden kunde skriver på Facebook, at hun for syv dage siden fik besked om, at hendes pakke nu var på vej. Den er endnu ikke kommet.

En tredje kunde havde for en måned siden bestilt varer online fra Ikea. Hendes forventede levering var 13. maj, skriver hun i en besked til Ikea på Facebook.

Lise Gammelgaard Stokholm har endnu ikke modtaget sine gardiner efter mere end en måned. Foto: Privatfoto

Hun har siden fået endnu en besked om, at leveringen er forsinket, og pakken først vil være fremme 8. juni.

'En leveringstid på knap to måneder i alt. Jeg er klar over, at coronasituationen er ekstraordinær, men kan det virkelig passe?' fortsætter hun.

Mange af de utilfredse kunder er ligesom hende indforstået med, at det store varehus oplever udfordringer på grund af situationen omkring coronavirus. Det er den dårlige og i mange tilfælde mangelfulde kommunikation omkring forsinket levering, som de harcelerer over.

Nogen har taget fri for arbejde for at modtage leveringen og andre smidt deres gamle seng ud, fordi de forventede en levering, som aldrig kom.

Og Ikea meddelte ikke, at leveringen var forsinket eller ændret. Fælles for alle de utilfredse kunder er, at de har forsøgt at kontakte kunderservice uden det store held.

En har ringet 60 gange på en dag, skriver han på Facebook. En anden tre gange i timen uden at komme igennem.

Hos Ikea er man 'rigtig kede' af, at kunderne oplever problemer med leveringen og kundeservice, og forklarer det med, at varehuset i denne tid arbejder på højtryk.

'Vi har i forbindelse med covid-19 oplevet en ekstraordinær stor efterspørgsel online – næsten fra den ene dag til den anden. Det giver desværre forlængede leveringstider, fordi det samme antal medarbejdere skal løbe væsentligt stærkere for at kunne følge med,' lyder det i et mailsvar.

Her oplyser Ikea også, at deres medarbejdere er i fuld gang med at nå ud til de kunder, som endnu ikke har fået leveret deres varer.

'Men på grund af denne særlige situation vil mange desværre opleve ventetid. Vi gør alt, hvad vi kan for at få løst denne udfordring, så vores kunder kan få deres varer,' skriver de videre.