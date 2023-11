En række boligejere står overfor et helt særligt problem med deres nye boligskat, der gør, at de kan ende med at få et skattesmæk.

Det kan DR Nyheder nu afsløre.

Lige som alle andre boligejere har de i dag på deres forskudsopgørelse for 2024 kunne se, hvad de skal betale i boligskat fra den 1. januar, hvor den nye boligskattereform træder i kraft.

Og her er en række af boligejerne ramt af et særligt problem.

Ved den nye boligskattereform vil de boligejere, der står til en skattestigning få en skatterabat på det beløb, som deres skat stiger med fra det nye år.

Skatterabatten er baseret på de to forskellige former for boligskat, man betaler - nemlig ejendomsværdiskat og grundskyld. Rabatten gives så, hvis man som boligejer samlet for de to skatter, står til at betale mere næste år.

Men ifølge DR kan skattevæsnet i år ikke lave regnestykket for den samlede stigning, og derfor risikerer en række boligejere at få en rabat, der er for høj.

Rabatten bliver udregnet forkert for de boligejere, hvor den ene skat står til at stige, mens den anden står til at falde.

DR kommer med eksemplet hvis ens ejendomsværdiskat for eksempel stiger med 10.000 kr., og ens grundskyld falder med 15.000 kr., så burde man ikke få skatterabat, men alligevel ender man med at få 10.000 kr. i rabat.

Hvis man som boligejer får en forkert rabat i 2024, vil pengene senere blive indkrævet som restskat på ens årsopgørelse. Alternativt kan restskatten indefryses.

Vurderingsstyrelsen, som står for de nye ejendomsvurderinger anerkender, at der er en udfordring med at regne skatterabatten korrekt ud på forskudsopgørelserne.

»Det kan godt være relativt mange, og typisk vil det være relativt små beløb. Jeg har ikke det korrekte tal til dig i dag. Det er vi ved at finde ud af,« siger Claus F. Houmann, der er underdirektør i Vurderingsstyrelsen, til DR.