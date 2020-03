Corona-krisen har været en bombe under store dele af dansk erhvervsliv. Nogle brancher bløder, andre er fuldstændigt gået i stå og blevet lukket ned.

Og som corona-krisen er skredet frem, og danskernes vaner har ændret sig, er endnu en branche nu så småt begyndt at vakle.

Alle landets tankstationer er den seneste uge for alvor begyndt at kunne mærke, at danskerne sidder derhjemme.

I en rundspørge blandt kæderne Q8, Shell, OK Plus og Circle K, som Dansk Handelsblad har udført, lyder samme besked fra kæderne: Der er færre kunder i butikken, og der er færre penge i kassen.

Circle K melder om et fald på 25 procent i omsætning bare den seneste uge. Hos Shell lyder faldet på 20 procent, hos Ok Plus melder man om 12 procent, og selvom man ikke melder et konkret tal hos Q8, erkender kæden trods alt, at der på nogle tankstationer er tale om et fald i omsætningen.

Faldet er naturligvis udløst af, at danskerne ikke kører lige så meget bil og er lige så meget på farten, og at behovet for at få tanket bilen op ikke er lige så stort.

Samtidig giver det færre besøg i butikkerne og derfor mindre salg af alt fra hotdogs, pølsehorn og croissanter til aviser og drikkevarer.

Hos OK plus har man reduceret åbningstiderne som følge af det svigtende salg. Hos Circle K udelukker man ikke, at det kan komme på tale at lukke visse butikker – men dog fortsætte salget af brændstof. Hos Shell har man 'reduceret personaletimerne lidt' og på den måde sparet lidt i takt med at omsætningen falder.