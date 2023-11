Der er gået 10 år siden den seneste version af det ultrapopulære spil Grand Theft Auto 5 blev lanceret.

Stort set lige siden har fans af spillet sukket efter den sjette version.

Nu er der endelig godt nyt.

Spillet, hvor du styrer en eller flere hovedpersoner, igennem et gangsterliv og missioner med hurtige biler, vilde tyverier og ekstrem vold, er snart tilbage med den sjette version i rækken.

Firmaet bag teaser i hvert fald for, at man snart kan få et glimt af den nye version.

Forløberen GTA 5 er et af de mest solgte spil nogensinde. Foto: Paul Sakuma/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Forløberen GTA 5 er et af de mest solgte spil nogensinde. Foto: Paul Sakuma/AP/Ritzau Scanpix

'Vi er meget glade for at fortælle, at vi i begyndelsen af december vil frigive den første trailer til det næste Grand Theft Auto,' skriver firmaet bag det ultrapopulære spil, Rockstar Games, i en pressemeddelelse, hvori de også takker fans af spillet for deres støtte.

Og fans er der nok af. GTA 5 er med knap 200 millioner solgte eksemplarer et af de bedst sælgende computerspil nogensinde.

Og der var da også rekordfest, da GTA 5 blev lanceret i september 2013.

Spillet blev det bedst sælgende indenfor det første døgn nogensinde, da der blev solgt 11 millioner eksemplarer, inden for de første 24 timer. I løbet af den første uge efter lanceringen havde spillet solgt for én milliard dollars (7 milliarder kroner).

Derudover er spillet det bedst sælgende til Playstation 3.