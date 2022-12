Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter 10 måneder i træk med stigende inflation i Danmark ser det endelig ud til at vende mandag, når Danmarks Statistik udsender det månedlige forbrugerprisindeks.

Sådan lyder vurderingen fra topøkonomer i tre af Danmarks største banker.

Inflationstallet ramte i oktober 10,1 procent – hvilket betyder, at de gennemsnitlige forbrugerpriser i oktober 2022 var 10,1 procent højere end i oktober 2021 – og det var den største stigning siden 1982.

Men mandag vender det altså. Sådan lyder vurderinger fra Danske Bank, Arbejdernes Landsbank og Sydbank overfor B.T.

Hos Sydbank er »det forsigtige skøn«, at inflationen mandag falder til ni procent. Hos Danske Bank er vurderingen, at den falder til 9,6 procent.

Hos Arbejdernes Landsbank nøjes man med at vurdere, at inflationen falder tilbage.

»Det vil være en rigtig god nyhed. Priserne er steget i langt større hastighed end danskernes indkomster, og det betyder, at danskerne kan derfor købe mindre for det, de tjener,« siger Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank:



»En snarlig vending giver et håb og tro på, at det værste er forbi, og at vi allerede senere i 2023 igen oplever at kunne købe mere for vores indkomster efter det gedigne slag til købekraften i 2022.«



Hos Sydbank lyder det:

»Det er helt bestemt en god nyhed, fordi det indikerer, at presset på forbrugerne og virksomhederne aftager lidt,« siger Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank, til B.T.

Men derfra er der så også dømt påpasselighed med at juble for meget.

For selvom det vil være et meget positivt signal med et faldende inflationstal, betyder det ikke, at alt er godt.

»Det er selvfølgelig i sig selv en god nyhed, men vi forventer desværre at inflationen stiger igen i december, fordi energipriserne igen vil trække op. Fra januar og frem forventer vi generelt, at inflationen begynder at falde,« vurderer Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker i Danske Bank.

Og selvom inflationen falder, vil der fortsat være et pres på danskernes økonomi, lyder det fra Sydbank:

»Man skal ikke lade champagnepropperne springe, for inflationen er fortsat enormt høj. Og kigger vi på den del af inflationen, hvor energi- og fødevarepriser ikke er medregnet, så ser vi slet ikke samme fald,« siger Søren Kristensen:

»Der er derfor lang vej endnu, før vi har styr på inflationen. Faktisk forventer vi, at 2023 som helhed også vil byde på en inflation, som er højere end de lønstigninger vi får skrabet sammen.«