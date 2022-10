Lyt til artiklen

Mandag brød der billedlig talt et lille solstrejf gennem de efterårsgrå skyer og ramte danske boligejere.

Kursen på et fastforrentet realkreditlån med en rente på seks procent og afdrag dansede nemlig dagen igennem omkring og lidt over kurs 100, og det betyder, at lånet tirsdag kan lukke for tilbudsgivning.

Sådan lyder det fra cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig.

»Der er en vis sandsynlighed for, at 6-procentslånet med afdrag er lukket for tilbudsgivning tirsdag,« siger han.

Sker det, er 5-procentlånet med afdrag tilbage som det toneangivende realkreditlån, og det vil gøre det lettere for potentielle boligkøbere, der gerne vil have et lån med variabel rente, at blive kreditgodkendt.

Boligkøbere, der gerne vil have variabel rente, skal nemlig kreditgodkendes efter, at de har råd til at sidde med en rente, der et procentpoint højere, end den faste rente.

Og det gør en forskel, om man skal kreditgodkendes til en rente på seks eller syv procent, siger Christian Hilligsøe Heinig:

»Det betyder noget, om man som boligkøber skal rentestresses til seks i stedet for syv procent. Det vil gøre det nemmere at blive kreditgodkendt. Og hvis den faste rente mere varigt bider sig fast på de fem procent, vil det understøtte boligmarkedet.«

Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark.

Der er flere forklaringer på, at renten har bevæget sig sydover.

For det første reagerede markedet mandag positivt på, at Rishi Sunak nu bliver Storbritanniens næste premierminister, efter den afgående premierminister Liz Truss satte Storbritanniens økonomiske troværdig på spil med et udspil om store ufinansierede skattelettelser.

»Der er en vis lettelse over udviklingen i Storbritannien. Rishi Sunak har en mere konservativ finanspolitik, som markederne havde ønsket. Det har sendt de britiske renter en smule ned, og det har smittet af på de danske boligrenter,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

For det andet har den amerikanske centralbank advaret mod, at renterne bliver sat for voldsomt op, og det kan ifølge cheføkonomen tyde på, at den amerikanske centralbank kommer til at skrue lidt ned for tempoet i de ventede renteforhøjelser.

For det tredje kom der mandag tal for humøret i virksomhederne i eurozonen. Tallene viser, at virksomhederne forventer økonomisk tilbagegang.

Det sender et signal til Den Europæiske Centralbank, ECB, om, at den skal være varsom med at hæve renterne for hurtigt og for meget, da højere renter kan tage for meget luft ud af en europæisk økonomi, som måske allerede er i bakgear.

Det betyder imidlertid ikke, at ECB vil træde på bremsen, når den holde rentemøde på torsdag.

Her forventer Christian Hilligsøe Heinig fortsat, at ECB vil hæve renten med 0,75 procentpoint.

»Væksten er vej ned i tempo i eurozonen, og vi er formentlig på vej ind i en recession (periode med økonomisk tilbagegang, red.). Markedet forventer, at ECB sætter renten op med 0,75 procentpoint denne gang. Fokus er mere på, hvilke tanker ECB gør sig om renten fremadrettet,« siger Christian Hilligsøe Heinig og tilføjer:

»Væksten synes at bremse op, og det kan få ECB til at blive mere blød i knæene og gå mindre aggressivt til værks på den lidt længere bane. Men i første omgang vil ECB ikke ryste på hånden. Her har den brug for at signalere, at den er villig til at banke den alt for høje inflation ned.«