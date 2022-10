Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fra 2024 går den ikke længere.

Den store techgigant Apple skal lave dets opladere om for at overholde nye regler i EU.

Det skriver Reuters.

Der skal indføres en enkelt opladningsport for de fleste elektroniske enheder efter protester fra Apple. Reglen blev vedtaget med et overvældende flertal i Europa-Parlamentet tirsdag, den første af sin slags i hele verden.

Dermed blev der sat endegyldig punktum i sagen, som har været undervejs i flere måneder.

Ifølge Kommissionen vil tiltaget samlet set kunne spare forbrugerne for 250 millioner euro om året, fordi de slipper for at købe unødvendige opladere.

Med udspillet foreslog Kommissionen, at alle mobiltelefoner, tablets, høretelefoner, digitale kameraer og trådløse højttalere i fremtiden skal kunne oplades med et stik af typen USB-C.

Det er den type stik, der i dag bruges til at oplade de fleste Android-telefoner. Forslaget mødte dog kritik fra Apple, hvis opladere til iPhones og iPads kun i enkelte tilfælde benytter USB-C-stikket.

Det vil også gælde for bærbare computere fra 2026, hvilket giver producenterne længere tid til at tilpasse sig, selvom mange allerede bruger USB-C.

Apple arbejder på en iPhone med en USB-C-opladningsport, der kunne debutere næste år, rapporterede Bloomberg i maj.