Mange af os bor og opvokser i parcelhuse, ganske normale villaer eller lejligheder. Men så er der også de boliger, der adskiller sig fra mængden.

Boliger, der fungerer som et hjem, men engang var noget helt andet - og måske endda stadig bærer præg af deres ophav.

Det kunne være et gammel fyrskib, der er blevet lavet om til et moderne hjem eller et pakhus, hvor kasserne importeret fra orienten er skiftet ud med et plysset sofaarrangement.

Boliga.dk har fundet fem af de mere specielle boliger, der lige nu er udbudt til salg.



Fyrskib - Refshalevej 169Z, København

Ikke nok med at dette hjem befinder sig på vand i stedet for land, så er det også verdens ældste fyrskib fra 1877, der er blevet forvandlet til en 400 kvadratmeter stor bolig.

Arealet spreder sig over tre etager og fra terrasserne på dækket er der udsigt udover det københavnske havneløb.

Husbåden er udbudt til lige over seks millioner kroner.

Pakhus - Stengade 75B, Helsingør

Siden 1750 har pakhuset stået på hjørnet af Stengade I Helsingør. Engang var det et sted, hvor en engelske købmand opbevarede sine varer.

I dag er den øverste etage en over 200 kvadratmeter stor ejerlejlighed med et fungerende hejseværk i stuen, der minder beboerne om bygningens oprindelige funktion.

Boligen er udbudt til lige knap 4,9 millioner kroner.

Mølle - Stouby Møllevej 12A

Hvor de fleste danske boliger har firkantede rum og 90 graders hjørner, så er situationen lidt en anden i den gamle Stouby Mølle fra 1864, der blevet lavet om til en bolig på 189 kvadratmeter.

Den store stue består af skæve vinkler og fritstående bjælker - også den gamle møllesten er der blevet plads til. Møllen kan blive din for 2.245.000 kroner. Det oplyser Boliga.dk.

Vandtårn - Vossvej 25A, Hasseris



Der er helller ikke mange lige kanter og hjørner i denne imponerende bolig, der består af ikke bare ét, men to ombyggede vandtårne.

Villa Vandtårn har et boligareal på over 300 kvadratmeter og en tagterrasse med en uforstyrret udsigt over byen. Boligen er til salg for 12,5 millioner kroner.

Togstation - Jernbanevej 4, Nørre Aaby

Der er både plads til bolig og erhverv i den gamle togstation i Nørre Aaby, der lige nu står tom og venter på det næste led i rejsen.

Bygningen er fra starten af 1900-tallet og mange af de originale deltaljer som billetlugen er bevaret. Du kan købe den historiske bygning for 1.195.000 milioner kroner.

