Shein sælger al slags tøj til billige penge, og det nyder de danske unge godt af.

Den kinesiske modevirksomhed Shein, som du måske har set reklamer for overalt på sociale medier, har for alvor fået fat i de danske unge.

Deres app er nu en af de mest downloadede i Danmark – og i USA har den overhalet den ellers så populære shopping-app Amazon.

Konsulentvirksomheden Mobile Actions liste over de mest downloaded apps i Danmark afslører, at Shein ligger på en tredjeplads kun overgået af Zalando og IKEA hos Google Play, og i App Store indtager den en anden plads under Ikeas app.

Har du lagt mærke til reklamer fra Shein?

Den kinesiske virksomhed er altså helt oppe at konkurrere med de store modevirksomheder som Zara og H&M, der er populære i Danmark.

TV 2, der også har bragt nyheden, har talt med Niels Ralund, der er e-handelsdirektør hos Dansk Erhverv. Han mener, at det særligt er Sheins evne til at udnytte sociale medier, der er årsagen til den store udbredelse.

»Det specielle ved det er, at det er et fænomen, der er gået hen over hovedet på os (de ældre generationer, red). Men mit barnebarn på 10 år har hørt om det på YouTube. De breder sig via sociale medier som TikTok og YouTube, hvor unge kvinder kører de her try-on-haul-sessioner for alle deres venner, der kan sidde og kigge i 20 minutter på, at de pakker noget ud fra Shein og prøver det på,« siger han.

Shein er grundlagt af Chris Xu, der er født i USA, men stammer fra Kina, hvor hovedkvarteret for virksomheden også ligger. Den blev grundlagt i oktober 2008 under navnet She Inside i 2008 i den østkinesiske by Nanjing.

Selvom hovedsædet nu er i Kina, sælger virksomheden ikke til forbrugerne der. Man gør sig primært i eksport.

Tilbage i 2008 var det første, man kunne finde på Sheins hjemmeside brudekjoler og brudeudstyr.