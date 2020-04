For snart to år siden besluttede Ida Rasmussen fra Valby og hendes søster sig for at spare nogle penge.

Ida betalte for et abonnement på Netflix, søsteren betalte for Viaplay, og så byttede de egentlig bare login-oplysninger. I stedet for begge at betale 2 x 99 kroner om måneden for de to tjenester, betalte de nu 99 kroner for én tjeneste hver, delte dem og sparede så 99 kroner om måneden pr. snude.

Et år senere tegnede Ida så abonnement hos et teleselskab, som også indeholdt login til Viaplay, HBO Nordic og TV 2 Play. Også de koder har Idas søster adgang til.

»Min søster har lige nu en besparelse på 300 kroner om måneden ved at låne mine login. Og når Disneys tjeneste kommer senere på året, er planen, at hun tegner abonnement, og så får jeg hendes login,« siger Ida Rasmussen, der også stadigvæk deler login til Netflix med sin søster.

Ida Rasmussen

I virkeligheden er søstrenes lille delings-nummer ikke tilladt. Det er imod aftalevilkårene hos streamingtjenester og tv-produkter at dele sit login.

Alligevel har 27 procent af danskerne delt login til streamingtjenester eller web-tv-produkter med andre inden for det seneste år, viser en rundspørge, som YouGov har foretaget for B.T. Samtidig har 27 procent lånt login af andre.

Det svarer til mindst en million danskere.

Det på trods af, at der gennem flere år har der været fokus på login-deling, som vurderes at koste branchen for streaming og tv milliarder af kroner på verdensplan hvert år. Netflix har sågar talt om at standse delingen.

Men spørgsmålet er: Hvis det er så stort et problem, og hvis man skriver i sine aftalevilkår, at det er forbudt, hvorfor har tjenesterne så ikke sat en effektiv stopper for login-deling?

»Først og fremmest er det teknisk svært at gøre. En del af streamingtjenester og tv-tjenesters koncept er, at man skal kunne bruge det fra flere enheder samtidig. Så det er rigtig svært at sortere de ’forkerte’ brugere fra, som ikke er fra samme husstand,« forklarer Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk:

»Og så er branchen bange for at miste kunder. Hvis man stopper den her deling, varsler man de her kunder en prisstigning, fordi de ikke længere kan dele abonnement og udgift. Forbrugere er ikke glade for prisstigninger. Det udløser opsigelser. Det har ingen lyst til.«

I Roskilde skænker 22-årige Isabella Hansen det nærmest ikke en tanke, når hun deler sine login-oplysninger.

Isabella Hansen

Hun abonnerer på Dplay, Netflix og Viaplay, og hun låner ofte sine login ud – eksempelvis til venner på sit uddannelsessted.

»Jeg synes bare, det er fint, at andre kan få glæde af det, jeg betaler for. Nogle har ikke råd til det selv, og jeg har tre forskellige tjenester, så det er fint med mig,« siger Isabella og uddyber:

»Jeg tager det ikke så højtideligt, at det er imod nogle retningslinjer.«

Og netop den tilgang, hvor brugerne ikke rigtigt tænker så meget over, om det er problematisk at dele sine login, mener Rasmus Larsen er afgørende.

»Folk oplever ingen konsekvenser. Så længe der ikke er det, vil det fortsætte,« siger Rasmus Larsen:

»For nogle år siden så vi, at mange begyndte at bruge VPN-løsninger til at se andre landes version af Netflix. Det fik producenterne til at gå til Netflix og sige: ’I skal have stoppet det her’, og da Netflix satte ind, fik de stort set stoppet det permanent. Hvis de virkelig vil, kan de også.«

Ida Rasmussen i Valby opfordrer ligefrem tjenesterne til at sætte ind teknisk, hvis login-delingen er et problem.

»Hvis de ikke vil have, at man deler med andre, så må de gøre sådan, at man kun kan bruge det fra en enhed ad gangen,« lyder det.

FAKTA: Så mange deler login Har du inden for de seneste 12 måneder udlånt dit login til streamingtjenester som for eksempel TV 2 Play, Netflix, Viaplay, HBO, YouSee til venner, familie eller andre? Ja: 27 % Nej: 70 % Ved ikke: 3 % Kilde: YouGov for B.T. blandt 968 repræsentativt udvalgte danskere. Har du inden for de seneste 12 måneder lånt login til streamingtjenester som for eksempel TV 2 Play, Netflix, Viaplay, HBO, YouSee af venner, familie eller andre? Ja: 27 % Nej: 71 % Ved ikke: 2 % Kilde: YouGov for B.T. blandt 1.244 repræsentativt udvalgte danskere.

I Danmark er nogle af branchens største aktører opmærksomme på udfordringen. TV 2 Play skriver i en mail til B.T., at man kender problemet, og at man begrænser det ved at sætte et loft for antallet af brugere, der kan bruge et abonnement samtidig.

Hos YouSee lyder det, at man følger problemet tæt og hele tiden overvejer, om man skal iværksætte ’skærpede tiltag’ for at stoppe delingen.

Rasmus Larsen tror dog ikke, at branchen som helhed sætter en effektiv stopper for det, så længe der er opgangstider i streamingbranchen.

»Man skal som bruger vide, at man overtræder de vilkår, man har underskrevet. Udbyderen kan sagtens stoppe dit abonnement. Men så længe tjenesterne ikke slår ned på det her, har det mest karakter af et moralsk problem, hvor kunderne må gøre op med sig selv, hvad de synes er korrekt at gøre.«