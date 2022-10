Der er ikke gået en dag under denne valgkamp, uden partierne har skudt fra hoften med forslag om at begunstige danskerne økonomisk.

I det spil har lettelser af afgifter, momsnedsættelse og meget andet været på bordet. Og i sidste uge fik jeg så en form for rejse ind i en verden, hvor netop dét var sket.

I slutningen af en uges efterårsferie i Marielyst valgte vi at køre til Rødby og tage færgen til Puttgarden.

Det syn, der mødte os i grænsebutikkerne hos Scanlines og Flegaard, var nærmest vanvittigt.

Et kilo Matadormix for 28 kroner. 12 gange halvanden liter Pepsi Max for 90 kroner – altså: 7,5 kroner stykket.

32 Snickers for 99 kroner – tre kroner stykket. Og man kan blive ved og ved og ved og inkludere alt fra fødevarer til personlig pleje også.

Butikkerne var proppet af mennesker, der havde overfyldt deres indkøbsvogne så voldsomt, at mange nærmest ikke kunne skubbe dem hen mod kasselinjen uden seriøst besvær.

For mig var det lidt af en øjenåbner. Jeg var nærmest rystet.

Som forbruger er jeg vænnet til de priser, vi har i Danmark. Jeg accepterer dem bare.

Her koster halvanden liter Pepsi Max omkring 17 kroner (uden pant), et kilo Matador Mix skal du nok af med godt 100 kroner for at få fat på og en Snickers koster 15 kroner.

Vi taler altså om prisniveauer i Danmark, der er tre gange højere end det, jeg kunne få varerne for i Tyskland i efterårsferien.

Der er mange ting, man skal have med i regnestykket: Moms, afgifter, lønninger og alt muligt andet.

Men tilbage står bare, at du ikke skal langt væk fra den danske grænse, før du præsenteres for prisniveauer, der nærmest virker som noget fra en fantasiverden for en dansk forbruger.

Det er ikke for sjov, at Danmark år efter år ‘kåres’ til det land i EU med de højeste forbrugerpriser.

I 2021 lå Danmark 40,3 procent over gennemsnitspriserne i EU. Bum.

Men en ting er at se en statistik. Noget andet er at stå i en forretning og se varer, som er identiske med dem, du støder på i Danmark, til en tredjedel af prisen.

Måske er det ikke så tosset igen, når alle de her politikere og erhvervsdrivende diskuterer moms og afgifter og størrelsen på dem?

Måske er Coops forslag om at fjerne momsen på frugt og grønt ikke bare et stunt men et meget seriøst oplæg til debat?

Måske er moms og afgifter i virkeligheden noget, vi diskuterer for lidt?

Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at en simpel tur syd for grænsen i en håndfuld timer i bedste fald var en øjenåbner og i værste fald faktisk var lidt rystende.