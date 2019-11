En halv million husstande modtager i disse dage en mail eller et brev med posten. Beskeden kan koges ned til følgende:

'Du skal til lommerne. Igen'.

For sjette år i træk varsler Stofa nemlig prisstigninger til deres tv-kunder.

Og som om den melding ikke er nok, indeholder beskeden fra Stofa også i mange tilfælde en varsling om, at kunden også skal betale mere for bredbåndsforbindelsen i det nye år.

B.T. kunne allerede i september fortælle, at Stofa gjorde klar til at præsentere kunderne for en prisstigning.

Nu bekræfter Stofa så endegyldigt, at priserne for både den lille, mellem og store tv-pakke stiger med henholdsvis 15, 40 og 30 kroner om måneden fra den 1. januar.

For de kunder, der skal betale mere for bredbånd, lyder stigningerne på 10 eller 20 kroner om måneden, oplyser Stofa.

Flere kunder har allerede nu erklæret deres utilfredshed på Stofas Facebook-side.

'Stop den totalt vanvittige prisskrue', skriver Frank Vangsgaard eksempelvis og opfordrer Stofa til at følge YouSees eksempel og droppe Discovery Networks' kanaler.

Nogle kunder påpeger det paradoksale i, at de i brevet fra Stofa har fået besked på, at tre DR-kanaler lukker og erstattes af én kanal: Xee.

Alligevel skal man af med flere penge, selvom der er to kanaler mindre i tv-pakken.

'I bliver ringere og ringere', skriver Mikkel Skov eksempelvis og opfordrer til, at Stofa erstatter de tre kanaler med noget andet:

'Hvad får jeg mere, der kan forsvare jeres markante prisstigning?', spørger Lasse Kaufmann med henvisning til samme underskud i antal kanaler.

B.T. har spurgt Stofa, hvorfor kunderne skal opleve prisstigninger hvert eneste år:

»Det handler om, at rettighederne til indhold desværre bliver dyrere. Særligt sportsrettighederne stiger år for år, og derfor får kunderne desværre en prisstigning,« svarer Sune Nabe Frederiksen, direktør for Stofa, i en mail.

Om prisstigningen på bredbånd forklarer Stofa, at det er kunder med 'nogle udvalgte hastigheder', som skal sluge en prisstigningen.

Stofas forklaring på den prisstigning er, at Stofa 'opgraderer og investerer massivt i nettet', fremgår af udbyderens hjemmeside.

Med Stofas varsling er det nu i alt 700.000 husstande, som har fået sat konkrete tal på, hvor meget mere de skal betale for deres tv-pakker i det nye år.

Også tv-ubyderen Waoo har meldt ud, at de hæver priserne for tv-pakker.

Fælles for de to udbydere er, at de - modsat YouSee - har beholdt Discovery Networks' kanaler i deres pakker.

Da Waoo sendte breve ud med prisstigninger til kunderne, gjorde de meget ud af at fortælle, at kunderne fortsat får Discoverys kanaler i det nye år.

Er det mon også derfor, at Stofas kunder nu endnu en gang skal have flere penge op af lommen?

»Prisstigninger er en kompleks størrelse, og det er derfor et regnestykke, som ikke kun handler om kanalerne fra Discovery Network,« skriver Sune Nabe Frederiksen:

»Men vi har valgt fortsat at tilbyde blandt andet landsholdsfodbold og Kanal 5, der har op mod 1,3 millioner seer om ugen, fordi det giver værdi for kunderne.«