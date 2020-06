Mette Frederiksen måtte tirsdag forsvare den sommerpakke, der natten til mandag blev forhandlet på plads, og som - via feriepenge og direkte udbetalinger - skal sende penge ud til danskerne og stimulere økonomien.

Helt specifikt var det de 1.000 kroner, der nu sendes ud til landets pensionister, studerende og kontanthjælpsmodtagere, Mette Frederiksen kom under angreb for.

For under spørgetimen i Folketinget tirsdag ville Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl eksempelvis gerne vide, om Statsministeren er stolt af, at pensionister får 1.000 kroner, når asylansøgere, der har været i Danmark i tre år, og som er på hjemsendelsesydelse, står til at få det samme beløb?

»Jeg glæder mig over den aftale, der blev lavet bredt natten til mandag. Det er en balanceret og klog aftale med fokus på feriepenge,« sagde Mette Frederiksen blandt andet om sommerpakken:

Statsminister Mette Frederiksen (S).

»Samlet set er det en god aftale. Så kan vi hver især synes, at der er noget, der skal være mere eller mindre af. Men ja: Jeg er glad, og jeg er glad på Danmarks vegne, for nu får vi udfaset hjælpepakkerne og igangsat nye initiativer.«

Det svar var Kristian Thulesen Dahl ikke tilfreds med.

Han kaldte det »en hån,« at pensionister, der har været med til at bygge samfundet op, skal have det samme som en syrisk flygtning.

Hertil svarede Mette Frederiksen:

Kristian Thulesen Dahl (DF).

»Hvorfor skal det være en hån mod nogen som helst? Hvorfor forholder vi os ikke til det, der ligger foran os? Vi har behov for at få kickstartet en økonomi, der ser ud til at komme bedre igennem det her end frygtet. Vi har behov for, at danskerne bruger flere penge,« sagde Mette Frederiksen:

»Vi har aftalt at udbetale nogle af de indefrosne feriepenge, og så er der nogen, som ikke er omfattet af det. Der vælger vi et initiativ, der giver 1.000 kroner.«

»Når det er en pakke, der handler om at få sat gang i økonomien, så jeg synes jeg, det ville være ærgerligt - og jeg under vores pensionister det - at det ikke også skulle gælde folk på kontanthjælp eller dagpenge, der lige har mistet deres arbejde. Den forskel kan jeg ikke helt forstå.«

Også Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, gik hårdt til Mette Frederiksen.

Pernille Vermund (NB).

Hun var utilfreds med, at ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse også står til at få 1.000 kroner. Hun ville vide hvorfor?

»Hvis man kun hører det her, lyder det jo som om, at regeringen specifikt har sendt 1.000 kroner til ikke-vestlige indvandrere. Det er simpelthen ikke rigtigt. Der er lavet en bred aftale om feriepenge, eksport, og så er der lavet en aftale om at sende 1.000 kroner til dem på overførselsindkomst,« svarede Mette Frederiksen:

»Skulle man så have lavet en aftale og sagt: Alle dem, der ikke får feriepenge, fordi de ikke er en del af arbejdsmarkedet, skal have 1.000 kroner , med mindre de har en etnisk minoritetsbaggrund? Det ville være en fuldstændigt vild beslutning. Det her handler om at stimulere dansk økonomi.«

Til det svarede Pernille Vermund blandt andet: »Ja, det havde været en god idé.«

Sidst i rækken af kritikere var Liberal Alliances Alex Vanopslagh.

Han kaldte det en form for »børnehaveretfærdighed,« at folk uden for arbejdsmarkedet får 1.000 kroner - bare fordi dem med opsparede feriepenge, står til at få nogle af dem udbetalt.

Hvad er det kloge i det?, ville Vanopslagh vide.

Det fik Mette Frederiksen til at appellere til, at alle partierne i Folketinget sætter sig ud over partipolitiske skel.

Alex Vanopslagh (LA).

»Hvorfor skabe en kunstig modsætning mellem dem, der er på arbejdsmarkedet og dem, der er uden for arbejdsmarkedet? Mange af dem har været på arbejdsmarkedet før. Det er vores folkepensionister, vi taler om,« svarede Mette Frederiksen blandt andet:

»Jeg tror ikke, vi kan lave en klog genopretning, hvis ikke vi hver især er lidt mere pragmatiske. Vi står i en ekstraordinær situation. Vi har behov for at tænke kreativt, og det synes jeg, vi gjorde med den her aftale.«