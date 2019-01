To gange i januar er der fundet bananfluer i en Emmerys-butik i Roskilde, og det udløser nu en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner fra Fødevarestyrelsen.

Der er fundet synlige fluer i uemballegerede kager i salgsdisken, ligesom de har været at se på både vægge, loft og i baglokalet.

Det fremgår af den kontrolrapport, Fødevarestyrelsen har lavet på baggrund af deres andet besøg i butikken på Algade med knap to ugers mellemrum.

Første gang, de var på besøg, havde de bedt forretningen om at få styr på problemet, men det var altså ikke bragt i orden, da de mandag var på besøg for anden gang.

Annetta Seward, der er retailkonsulent hos Emmerys, fortæller, at der er en logisk forklaring på, hvorfor der netop er kommet bananfluer i butikken på Algade.

»Årsagen er, at der er foretaget en renovation af tandklinikken på første sal, og der har været en vandskade imellem deres gulv og vores loft, og det har så forårsaget bananfluer,« siger Annetta Seward til B.T.

Hun fortæller, at de kontaktede deres skadedyrsfirma lige så snart, de blev opmærksomme på problemet, men at det altså tager længere tid end to uger at komme til livs.

Men på trods af Fødevarestyrelsens advarsel i starten af måneden, lå kager altså stadig fremme frit tilgængelige for bananfluerne, da styrelsen var på besøg anden gang.

»Vi har stillet vores varer ud fra, hvad vi har fået anvisninger om. Vi har kun gjort, hvad vi er blevet vejledt til at gøre,« siger Annetta Seward og fastslår, de får besøg tre gange om ugen af skadedyrsfirmaet, der sprøjter mod fluerne.