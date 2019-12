Når juleræset om ganske få dage er overstået, vil blot tanken om mere flæskesteg, julepynt eller risalamande kunne få selv de mest jule-begejstrede til at kløjes i det.

Ikke 22-årige Emma-Emilie. Mens alle andre puster ud og slår mave på sofaen, går hun i jule-bonanza. Og hun sparer ovenikøbet solide summer, mens hun gør det.

»Nogen synes, jeg er lidt skør, og jeg er måske også det, man kan kalde en juletosse,« erkender 22-årige Emma-Emilie Honoré fra Fredericia:

»Men det giver en rigtig god mavefornemmelse at spare penge.«

Der kan være mange penge, hvis man er klar til at fylde kurven med marcipan og andet knas efter jul.

Hun har et skab i sit soveværelse og køkken, som er dedikeret til én slags ting: Alt, der har med jul at gøre.

Når julen er ovre for alle andre, går Emma-Emilie i gang med at fylde skabene og gøre klar til jul året efter.

Hun pisker rundt i butikker og hamstrer juleting, som er sat voldsomt ned i pris.

»Jeg tror i hvert fald, at vi sparer 1.000 kroner på slik, gøgl, pynt og gaveæsker,« siger Emma-Emilie Honoré:

»Langt de fleste steder sænker jo priserne med 70 og 80 procent.«

Hun giver nogle eksempler på varer, hun har opnået store besparelser på:

»Alt hvad der hedder juleslik, marcipan og kager, det køber jeg på tilbud, for det meste bliver sat voldsomt ned, og så gemmer jeg det. Meget af de kan sagtens holde sig til næste jul. Hvis ikke det kan, spiser vi det bare før,« siger Emma-Emilie:

»Sidste år købte jeg en guirlande med julesokker og tal på. Den var sat ned fra 99 til 7 kroner. Vi køber også chokoladejulekalendre, for de kan også holde sig. Sidste år købte jeg en Kinder-kalender til min datter. Den koster normalt 100 kroner, men jeg fik den for en 20’er.«

Hun nævner også gavebånd, gavepapir, kalenderlys og ingredienserne til julebag.

Selv julegaver kan købes et år i forvejen.

»Min mor ønsker sig ofte sådan nogle beauty-varer. Butikkerne sætter altid julegaveæsker på tilbud efter jul, så jeg køber dem for 200 kroner i stedet for at betale det dobbelte,« forklarer Emma-Emilie.

I takt med at Emma-Emilie putter stadig flere varer i kurven, stiger den samlede besparelse støt.

Og hun er ikke den eneste, som er fremsynet og sparer penge.

Det bekræfter Lars Aarup.

Han er analysechef i Coop, som driver Fakta, Kvickly, Brugsen-kæderne og Irma.

»Vi sælger ret mange juleting efter jul, men det er selvfølgelig kun muligt, fordi priserne bliver sænket ret meget i den periode,« siger Lars Aarup:

»Det er især de butikker, som ikke har mulighed for at have tingene stående på lager, som sænker priserne kraftigt. Der skal man bare af med det, og det gør man jo så ved at give kunderne rigtigt store rabatter. Og når vi gør det, så er der også kunder, der køber det.«

Emma-Emilie har en helt konkret liste med butikker, hun skal rundt i.

»Netto tjekker jeg altid lige efter jul, og så går jeg i Føtex, fordi de har et kæmpe stort sortiment, og de skal altid af med en masse efter jul. Rema 1000 og Brugsen besøger jeg også altid,« siger Emma-Emilie:

»Jeg tror, jeg har gået efter de her julekup de sidste fire år. Og der er masser af penge at spare hver gang.«