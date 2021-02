Chokoladevirksomheden Simply Chocolate har lavet jobopslaget, som mange af os har ventet på. Nu kan du blive chokoladetester i et år.

Virksomheden, der ligger i Kastrup, søger seks såkaldte chokoladetestere.

Det er ikke afgørende, hvor i landet du bor. Chokoladen vil blive sendt hjem til din hoveddør, så du kan sidde i trygge rammer og indtage den chokolade, du skal teste.

»Vi har brug for et eksternt smagspanel, der ikke har kendskab til produktionen eller historien bag den chokolade, de sidder og spiser,« siger Anna Ellegaard Buch, der er CSR og Communication Manager i Simply Chocolate.

Simply Chocolate vil lave et eksternt smagspanel bestående af seks personer. Foto: Simply Chocolate Vis mere Simply Chocolate vil lave et eksternt smagspanel bestående af seks personer. Foto: Simply Chocolate

Der er ét krav for, at du kan komme i betragtning til jobbet: Du skal ELSKE chokolade. Gerne flere varianter af chokolade.

»Du behøver ikke at være Chocolatier eller Sommelier for at blive en del af smagspanelet. Vi ser gerne, at vores smagspanel er en god repræsentation af de mennesker, der køber vores chokolade,« siger Anna Ellegaard Buch.



Hvis du sidder at tænker, at det job er skræddersyet til dig, så har CSR og Communication Manager Anna Ellegaard Buch en nedslående melding – Du er ikke alene. I skrivende stund er der lige knap 800 ansøgere til jobbet.

»Interessen er overvældende. Vores formål med opslaget var, udover at finde et kompetent smagspanel, også at skabe et smil hos den enkelte dansker i denne lidt triste tid,« siger Anna Ellegaard Buch.

De knap 800 ansøgninger kan nå at blive mange flere. Ansøgningsfristen udløber den 28. februar. Du kan læse mere om jobbet her.