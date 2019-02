Husker du de store, brede og baggy jeans, der kom frem omkring årtusindskiftet?

Så er der godt - eller skidt - nyt til dig. Levi's har været i arkiverne og fundet Levi's Engineered frem igen.

Bukserne kan kendes på spændet ved lænden, de skæve syninger på indersiden af buksebenet samt en enkelt baglomme.

Aldrig før lnaceringen i 1999 havde man set jeans med sådan en pasform.

Foto: PR/Levi's Vis mere Foto: PR/Levi's

Men efter nogle år på markedet skiftede moden igen til smalle bukser, og Engineered blev taget af markedet.

I år er det 20 år siden, de blev lanceret, og det er præcist anledningen til, at de nu vender tilbage, fortæller Levi's selv.

»Når vi møder Levi's-fans og super denim-nørder har der altid været en efterspørgsel på Engineered Jeans. Vi har haft forskellige designs på bordet et stykke tid, men vi følte, at det var en god måde at fejre de 20 år på,« siger Levi's globale designchef, Jonathan Cheung, til magasinet GQ.

De nye jeans fås blandt andet i modellerne 502 Regular Taper og 512 Slimt Taper fit.