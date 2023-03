Lyt til artiklen

Nogle elselskaber skjuler deres fulde pris.

20 elselskaber gør meget for ikke at oplyse spottillægget særskilt på deres hjemmeside, mens fem selskaber kategorisk har afvist at oplyse størrelsen på tillægget.

Det viser en gennemgang af 37 selskaber foretaget af Forbrugerrådet Tænk.

Spottillægget er den merpris, som elselskabet lægger oven i den pris pr. kWh, som er bestemt på elbørsen Nord Pool – den såkaldte spotpris. Det tillæg kan være meget lavt, fra under 1 øre pr. kWh til over 1 krone pr. kWh.

»Denne merpris, som i øvrigt kaldes for ‘spottillæg’, oplyses ikke altid selvstændigt, når elselskaberne præsenterer deres elaftaler. Hos nogle selskaber er det muligt at finde frem til spottillægget, men der er også selskaber, som simpelthen bare ikke oplyser om det,« siger politisk medarbejder i Forbrugerrådet Tænk Christian Sand.

En typisk dansker har ifølge Energistyrelsen et elforbrug på 1.600 kWh pr. år, mens en gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn i et 150 m² stort hus bruger 4.500 kWh om året.

Så afhængig af spottillægget kan det blive en dyr affære.

Hele 20 ud af 37 selskaber ikke oplyser spottillægget særskilt på deres hjemmeside.

Og selv efter Forbrugerrådet Tænks henvendelse er der ti selskaber, der enten ikke har villet oplyse priser, som ikke har villet bekræfte priser, eller som slet ikke er vendt tilbage.

»Det er uacceptabelt, at flere elselskaber ikke vil oplyse eller bekræfte, hvad de tager i spottillæg. Det betyder simpelthen, at de sælger en vare, som de ikke vil oplyse prisen på. Det gør det umuligt at udregne en pris, der kan sammenlignes med andre priser,« siger Christian Sand.