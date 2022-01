Historisk høje priser på elektricitet slår i disse dage for alvor igennem ude i de danske husstande, hvor mærkbare ekstraregninger er begyndt at gøre indhug i budgetterne.

I nogle tilfælde det er ekstraregninger på 2-3.000 kroner om året. Hvis du varmer med el, er det i mange tilfælde 7-10.000 mere om året. Nu bliver det så endnu værre.

For det er ikke kun den rene elpris, der stiger.

De selskaber, der transporterer elektriciteten ind i din husstand, er også kommet på banen med en ekstra prisstigning.

Den perfekte storm: Derfor er priserne buldret op Priserne på gas og elektricitet ramte i slutningen af 2021 rekordhøje niveauer. Elprisen er i perioder seksdoblet, mens gasprisen i perioder er tidoblet. Flere ting gør sig gældende, forklarer Lars Aagard, administrerende direktør i Dansk Energi. Han peger på nogle af dem: Politik: Der har været markedsuro i forhold til russerne. Hvor meget gas kan og vil de levere?

Efterspørgsel i bevægelse: Vi har haft højkonjunktur i Europa. Da vi kom ud af coronanedlukning, kom økonomien hurtigere tilbage end forventet. Trækket på de lagre af gas, vi har i Europa, har været større end forventet.

Ramt af vejret: Det har været en kold vinter og en varm sommer. Vi har brugt mere gas til at varme op i den kolde vinter og mere el til at køle om sommeren. Og da vi laver el på gas, har vi også brugt mere gas i elsektoren.

Samtidig har det ikke regnet så meget i Norge, som det plejer. Om vinteren plejer vi at kunne trække en meget stor mængde vandkraftstrøm i Norge. Det vand samler de op i deres magasiner i regnsæsonen, men det har ikke regnet så meget, og det betyder, at så skal vi bruge mere gas i stedet.

Endelig har det blæst mindre end normalt, og det vil sige, at al den grønne strøm fra vindmøllerne har vi ikke fået så mange kWh-timer ud af, og så har vi igen måttet trække på gas.

Bundlinjen er, at alt det her har fået gaspriserne til at eksplodere, og det har trukket elpriserne med op.

Flere selskaber har de seneste uger varslet kunderne, at deres netselskab sætter prisen op på transport af strøm. Det er det, der hedder nettarif på din elregning.

Et eksempel er Radius, som dækker en million husstande i københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland.

I varslet lyder det, at transport af strøm fra 1. april stiger med otte øre pr. kWh, mens prisen stiger med 16,8 øre i tidsrummet 17.00-20.00 startende den 1. oktober 2022.

Også netselskabet N1, som har 735.000 husstande i Jylland, har varslet, at prisen for at transportere strøm stiger.

Fra 1. januar stiger prisen for nettariffen 1,2 øre pr. kWh, og fra 1. april stiger prisen så med yderligere 6,2 øre.

I begge tilfælde er argumentationen, at de er ramt af inflationen, ligesom den strøm, de selv køber ind for at gøre op for den energi, der går tabt under transporten, er blevet dyrere.

Hos Dansk Energi, der er interesseorganisation for de danske energiselskaber, lyder vurderingen, at den såkaldte nettarif i snit kommer til at stige med 6,3 øre pr. kWh på tværs af Danmark.

Det er en ekstraregning på 252 kroner om året, hvis du bruger 4.000 kWh om året – og godt 500 kroner, hvis du bruger omkring 8.000 kWh om året til at opvarme dit hjem.

»Det er jo et mindre beløb end de meget voldsomme prisstigninger, vi har set på elprisen. Men det kommer oveni, og derfor kan jeg da godt forstå, hvis kunderne føler, det er kedeligt,« siger Lars Aagard, administrerende direktør i Dansk Energi.

Han forklarer helt lavpraktisk, hvorfor nettariffen stiger i pris:

»Fysikken i det er, at når du har en elledning, som du fører strøm igennem, så bliver den varm, og den overskydende varme hedder nettab. Det er tabt energi. Sådan er det også i det store elnet. Ledninger belastes, og energi går tabt. Den energi skal selskaberne erstatte,« siger Lars Aagard:

»Det gør de ved at købe el. Og når de priser stiger, så stiger selskabernes omkostninger også. Det er så det, forbrugerne kan mærke med den her stigning.«