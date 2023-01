Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Øv, nu gik det lige så godt.

Det nye år er begyndt med tålelige elpriser med en gennemsnitspris på 0,73 kroner pr. kWh de seneste 22 dage.

Men mandag morgen vågnede danskerne til en foreløbig prisrekord i 2023, skriver Finans.dk.

Her lød den gennemsnitlige, rå markedspris uden afgifter, moms og nettariffer på 1,51 kroner pr. kWh. Det er den højeste elpris siden 21. december. Til sammenligning vågnede danskerne nytårsmorgen til en elpris på 0,13 kroner.

Og meget tyder på, at prisen ikke har toppet mandag.

Ser man frem mod de næste to kvartaler, vil prisen formentlig ligge højere.

Køber man som virksomhed el på fremtidskontrakter, såkaldte futures, lyder prisen på levering af den rå strøm i 2. kvartal i år nemlig på næsten to kroner pr. kWh, mens prisen er 1,68 kroner i tredje kvartal.

I 2020 lå den gennemsnitlige markedspris på el eksklusive moms på 0,20 kroner. I 2021 var prisen 0,65 kroner, mens den i 2022 satte rekord med 1,60 kroner.

Samtidige har elselskaberne sat deres nettariffer gevaldigt op fra 1. januar i år i de aftentimer, hvor danskerne typisk bruger mest strøm.

Danskerne kan dog lune sig ved, at den statslige elafgift fra januar til juli i år er sænket fra 0,90 kroner inklusive moms pr. kWh til 0,8 øre pr. kWh.

Det betyder, at en husstand med to voksne og to børn med et typisk elforbrug på 4.500 kWh om året sparer 2.025 kroner i elafgift i første halvår i år.