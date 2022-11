Lyt til artiklen

Mandag vågner danskerne igen op til elpriser på over en krone.

Faktisk er der tale om en ny, omend mindre, stigning efter weekendens vilde prishop.

Dagsprisen på en kilowatt-time vil ligge på 1,11 kroner ifølge den nordiske elbørs Nord Pool.

Da der kun er tale om den 'rene' elpris, hvilket vil sige uden transport og afgifter, vil den samlede pris for forbrugerne dog være højere.

Planlægger du dit strømforbrug ud fra døgnets timepriser?

Der er dog alligevel penge at spare.

Vil man for eksempel have opladt sin elbil, vaske tøj eller tørretumble så billigt som muligt, kan man gøre det natten til mandag.

Her svinger prisen mellem 27 og 34 øre mellem klokken 03 og 06.

Faktisk er det cirka seks gange lavere end mellem klokken 18 og 19, hvor elprisen rammer mandagens højeste niveau.

Elprisen kan være svær at spå, fordi den i høj grad afhænger af blæst, regnvejr, gaslagre og vedligeholdelse af europæiske kraftværker.

I oktober landede den gennemsnitlige ugepris for én kilowatt-time elektricitet to gange under 80 øre.

Også november har været en fest for elkunder med priser på en krone med gennemsnitlige dagspriser på under en krone.

Men så kom weekenden, hvor prisen fik et nøk op og pludselig lå over en krone. Og i morgen mandag er det stort set det samme.

Louise Aggerstrøm, privatøkonom og chefanalytiker hos Danske Bank, har tidligere forklaret, at de faldende elpriser hænger sammen med udbud og efterspørgsel.

»Nogle gange kan udbuddet på strøm stige voldsomt, hvis det blæser meget. Hvis det blæser meget, og der er godt gang i vindmøllerne, så kan det falde sammen med en dag, hvor der er mange, der har sparet på strømmen, så er der mere strøm, end der er brug for,« siger Louise Aggerstrøm hun til Ritzau.