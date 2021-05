Der havde været bagt op til det i flere uger.

Tesla-ikonet Elon Musk skulle være medvært på det ekstremt populære tv-program 'Saturday Night Live'. Da han lørdag aften tonede frem på skærmen, sad millioner af mennesker over hele verden og så med – blandt dem tusinder, som havde købt kryptovalutaen dogecoin.

Og i den gruppe af seere var forventningerne enorme.

I ugerne op til Elon Musks værtskab var dogecoinen steget kraftigt i værdi – blandt andet fordi Elon Musk flere gange havde tweetet om valutaen og kaldt sig 'the dogefather'.

Det fik troen på valutaen til at stige. Salget af dogecoins steg. Værdien steg.

Og så gik Elon Musks værtsrolle på 'Saturday Night Live' ellers i gang.

»Der havde været en forventning om, at Elon Musk ville tale positivt om dogecoin i programmet. Folk havde købt den forventning ved at købe dogecoins op til det event,« forklarer Mads Eberhardt, kryptoanalytiker i Saxo Bank:

»I stedet talte han om dogecoin som en joke. Og så begyndte man altså at se store frasalg af dogecoins, som fik værdien til at falde. Mekanismen er ret ligetil.«

Elon Musk. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Elon Musk. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Og værdien faldt ikke bare med fem eller 10 procent.

I perioder nærmede det sig kollaps-lignende tilstande med en lodret nedadgående kurve.

Da værdien toppede få dage før 'Saturday Night Live', kostede en dogecoin 72 amerikanske cent.

Ikke længe efter programmets afslutning var den faldet til 47 cent.

På ganske få timer blev 30-40 procent af værdien i valutaen – svarende til milliarder af dollar – barberet væk.

»Det siger også lidt om, hvordan kryptomarkedet til tider kan være. Folk havde købt et rygte om, at han ville sige noget, og da han så ikke leverede, solgte de igen. Det resulterede i et voldsomt dyk,« forklarer Mads Eberhardt.

Siden er noget af det tabte vundet tilbage, og det har på mange måder at gøre med, hvad dogecoin er for en størrelse.

»Det er en valuta, som startede som en joke i 2013. Den baserer sig på samme teknologi som bitcoin. Den har været drevet frem af Elon Musk, som mere eller mindre har sagt, at hvis kryptovaluta overlever, så er dogecoin fremtiden,« forklarer Mads Eberhardt:

Foto: DADO RUVIC Vis mere Foto: DADO RUVIC

»Dogecoin har været enormt hypet af ham, og det har fået folk til at købe, hvilket så har fået værdien til at stige.«

En af grundene til, at dogecoin allerede søndag begyndte at stige igen, var netop, at Elon Musk – omend indirekte – kom på banen igen.

Her blev det nemlig annonceret, at Elon Musks rumfartsvirksomhed, Space X, i første kvartal 2022 vil sende en raket med navnet DOGE-1 til månen, og at hele projektet er betalt med dogecoins.

Det falder godt i tråd med, at dogecoins på Twitter lever under et hashtag og et meme med teksten 'to the moon' – til månen.

Efter Space X' melding begyndte opkøbene af dogecoins stille og roligt at stige igen, hvilket smittede af på kursen.

»Dogecoin er en rigtig spekulativ valuta, som er blevet drevet op til en værdi af 100 milliarder dollar, fordi én mand i form af Elon Musk har hypet den,« siger Mads Eberhardt:

»Lige nu kan man godt forestille sig, at flere vil købe dogecoin med den forhåbning, at Elon Musk faktisk sender en raket til månen. Det er helt sikkert et aktiv, at dogecoin har Elon Musk i ryggen.«

Han fortæller også, at det ikke er første gang, at kryptovalutaer er faldet voldsomt på kort tid.

The Dogefather

SNL May 8 — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2021

Ved coronakrisens start i 2020 faldt værdien af bitcoin eksempelvis med omkring 50 procent, lyder det.

»Jeg tror, at dogecoin sagtens kan blive mere værd, selvom den aldrig når samme højder som bitcoin. Man skal generelt passe på med at undervurdere kryptomarkedet. Men man skal virkelig have for øje, at kryptovaluta generelt er en investering, hvor man løber en enormt høj risiko.«

Mandag middag lå en dogecoin i omkring 50 cent.