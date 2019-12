Det går godt for Tesla - og det betyder selvfølgelig, at det også går godt for Elon Musk.

Han har netop rundet en ny milepæl i sin rejse mod større rigdom.

Cirka 175 milliarder kroner er hans nettoformue nu. Det skriver Forbes.

Dog er det ikke mange af pengene, han har mellem hænderne.

»Nogle mennesker tror, jeg har en stor kontantbeholdning. Det har jeg faktisk ikke,« sagde han tidligere i december til Forbes.

Den 48-årige direktør for rumfartsvirkomheden SpaceX og bilproducenten Tesla har nemlig investeret en stor del af sin formue.

Omkring 99 procent af den ligger i aktier i både Tesla og SpaceX.

Årsagen til den nye økonomiske milepæl ligger formentig i Teslas store fremgang.

Tesla. Foto: Mike Blake Vis mere Tesla. Foto: Mike Blake

Siden den 16. december har bilfabrikanten oplevet en stigning på cirka 13 procent - og hele 125 procent siden juni.

Det betyder, at Teslas aktiekurs er særlig attraktiv i øjeblikket. Fredag rundede kursen 400 dollar.

Og det sker på trods af den modgang, som producenten har oplevet det seneste år.

De blev bl.a. undersøgt for manglende tilbagekaldelser af elbiler med fejl i softwaren.