Aktiemarkederne styrtbløder, og kurserne på obligationer rasler ned.

En besk cocktail af tårnhøj inflation og stigende renter giver i disse dage og uger investorerne sure opstød og elendige afkast.

Men hvad skal man så sætte sin sparepenge i, når rekordhøj inflation slår bunden ud af børserne?

Hvis man spørger verdens rigeste mand, Tesla-grundlægger Elon Musk, er svaret ting. Altså fysiske ting, som man bogstaveligt kan føle på. Det skriver finansmediet Finance.yahoo.com.

På sit yndlingsmedie Twitter har Elon Musk skrevet, at det som hovedregel er fordelagtigt at sætte sine penge i fast ejendom eller aktier i selskaber, som producerer solide fysiske produkter, når inflationen er høj.

Finansmediet oplister tre fysiske investeringsobjeker, der historisk har klaret sig godt i krisetider:

For det første fast ejendom. Og her behøver man ikke nødvendigvis købe en hel ejendom. Det har de færreste småsparere penge til.

I stedet kan man købe sig ind i fonde, der sætter pengene i for eksempel udlejningsejendomme.

For det andet kan man skyde sine spareskillinger i kunst. Faktisk har kunstinvesteringer i afkast overgået det amerikanske aktieeliteindeks S&P 500 de seneste 25 år.

Nu er det de færreste, der har råd til at købe en Monet eller Eckersberg, men mindre kan også gøre det. For også her er det muligt at købe sig ind gennem fonde, der investerer i dyr og anerkendt kunst.

Dyr vin er et investeringsobjekt på linje med aktier og fast ejendom. Her en flaske Heidsieck Champagne fra 1907. Foto: BAX LINDHARDT Vis mere Dyr vin er et investeringsobjekt på linje med aktier og fast ejendom. Her en flaske Heidsieck Champagne fra 1907. Foto: BAX LINDHARDT

For det tredje har vin været en guldrandet investering, mens inflationen er hamret op.

Alene i år er det såkaldte Liv-ex Fine Wine 1000-indeks, som følger priserne på 1.000 kvalitetsvine verden over, steget med pæne 10,3 procent og hele 25,6 procent over de seneste 12 måneder.

Til sammenligning har en dansk lønmodtager, der har investeret sin pensionsopsparing i et såkaldt markedsrenteprodukt med middelhøj risiko i pensionsselskabet PFA, i år haft et negativt afkast på 11,4 procent.

Det betyder, at en pensionsopsparing, der 1. januar i år var på en millioner kroner, i dag er skrumpet med 114.000 kroner til 866.000 kroner.

B.T. skal understrege, at denne artikel ikke skal opfattes som en investeringsanbefaling.