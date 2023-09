Det sociale medie X, som tidligere er kendt som Twitter, kan ende med at koste penge for alle.

Elon Musk har indikeret under et møde med den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, at en betalingsmur for alle ville afværge de såkaldte bots, eller automatiserede konti, som virksomheden døjer med.

Det skriver The Guardian.

I øjeblikket opkræver Twitter kun brugere for sin abonnementstjeneste X Premium, som tilbyder frynsegoder såsom et verificeret flueben og koster 75 kroner om måneden.

»Vi går over til at have en lille månedlig betaling for brug af systemet,« sagde Musk.

Musk sagde, at bots koster 'en brøkdel af en krone' at oprette, og tilføjede, at en prisstigning i omkostningerne ved en konto til 'et par dollar eller noget' kunne afskrække bots-skaberne.

»Plus, hver gang en bot-skaber ville lave en anden bot, ville de have brug for en anden ny betalingsmetode,« siger Musk.

Musk sagde også, at X havde 550 millioner månedlige brugere, der genererede op til 200 millioner indlæg om dagen.

Tidligere havde platformen målt sin brugerbase ved en anden metode, indtægtsgivende daglige aktive brugere, som lå på 238 millioner, før Musk købte virksomheden i oktober 2022.