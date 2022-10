Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Med alvorlig mine og øjnene stift rettet mod tv-kameraerne har Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, leveret budskabet igen og igen de seneste uger:

»Det skal bankes helt i bund.« En sætning, som er blevet Jakob Ellemann-Jensens helt store slagnummer, når debatten handler om inflation.

Først var det elafgifterne, der skulle helt i bund. Det blev indført af et bredt flertal i Folketinget for få uger siden, så elafgiften nu er væk de første seks måneder af 2023.

Nu er det så gasafgifterne, Jakob Ellemann-Jensen konstant udtaler, skal bankes helt i bund. Også i de første seks måneder af 2023.

Men hvad batter det egentlig for en familie?

Tal fra Arbejdernes Landsbank viste mandag, at en dansk børnefamilie i dag skal bruge 45.000 kroner mere for at købe de samme tjenester og ydelser som for et år siden.

Det er altså 3.750 kroner mere om måneden for at opretholde levestandarden.

Hvis samme familie har et elforbrug på 4.000 kWh-timer om året, får familien, via den afskaffede elafgift, en lettelse på 300 kroner om måneden de første seks måneder af 2023, viser tal fra Danske Bank.

Og hvis samme familie har et gennemsnitligt gasforbrug på 1.840 kubikmeter gas om året, får den familie en lettelse på 460 kroner om måneden i de første seks måneder af 2023, viser tal fra Danske Bank.

Det er altså en samlet hjælp på 760 kroner om måneden fra Venstre, og det dækker omkring 20 procent af den meromkostning på 3.750 kroner om måneden, inflationen påfører familien.

B.T. har spurgt Venstres skatteordfører, Troels Lund Poulsen, hvor stort et plaster, han selv mener, det egentlig er på inflationssåret.

»Venstre har sikret, at elafgiften bankes i bund i et halvt år, og vi har ligeledes foreslået, at naturgasafgiften bankes i bund i et halvt år. Det løser ikke danskernes problemer, men det hjælper mange hårdt pressede danskere, når vi tager toppen af energiregningerne ved at sænke afgiften,« skriver Troels Lund Poulsen i en mail.

Forslaget dækker kun i seks måneder. Hvad skal der så ske?

»Venstres forslag sigter i første omgang mod den kommende vinter, som tegner udfordrende for rigtig mange danskere – det bekymrer os meget, og det er udfordringer, vi skal tage meget alvorligt. I forhold til det længere sigte har vi fremlagt en klimaplan, hvor vi blandt andet vil genindføre det grønne håndværkerfradrag og hjælpe flere danskere med at blive afkoblet fra naturgas,« skriver Troels Lund Poulsen, der også fremhæver, at Venstre ønsker generelle skattelettelser.

Har Venstre yderligere inflationsforslag i støbeskeen?

»Det er en balancegang, fordi vi hele tiden skal sikre, at vi ikke skubber yderligere til inflationen. Vi mener, det er et politisk ansvar at tage højde for danskernes virkelighed, og derfor kan jeg naturligvis ikke afvise, at der bliver behov for at gøre yderligere,« skriver Troels Lund Poulsen.

Prøv B.T.s daglige quiz om valget her.