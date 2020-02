Hver gang en sending tv-skærme og computere ankommer til Danmark i disse dage, drager elektronikkæden Powers direktør, Jesper Boysen, et lettelsens suk.

»Hver container, der kommer ind med varer, den krammer og kysser vi da i øjeblikket. Så ved vi, at vi er dækket ind en vis periode endnu,« siger Jesper Boysen.

Og han er langtfra den eneste, som i øjeblikket priser sig lykkelig over en sending tv-skærme, elpiskere eller tablets.

Den frygtede coronavirus i Kina er nemlig en tidsindstillet bombe for flere markeder i hele verden.

Det er eksempelvis ikke utænkeligt, at udbruddet kan betyde, at hylder i danske elektronikkæder ender med at stå tomme.

Rigtig mange dele til alt fra computere og tv-skærme til tablets og smartphones produceres på kinesiske fabrikker.

I takt med at nu 75.000 kinesere er blevet smittet af virussen og 2.000 er døde, er flere af de fabrikker helt lukket eller gået kraftigt ned i produktion.

Og det har allerede fået konsekvenser.

Apple meldte for to uger siden, at de forventer, at produktionen af iPhones vil falde med 10 pct. de kommende måneder på grund af problemer på deres kinesiske fabrikker. Og det kan brede sig.

»Det er selvfølgelig meget vanskeligt at sige, hvad der sker. Men faktum er, at den virus betyder, at der ikke bliver sejlet, fløjet eller produceret i Kina, som man plejer. Og hvis det fortsætter, er der en sandsynlighed for, at vi kommer til at mærke det,« siger Jesper Boysen:

»Den værste frygt er, hvis vi pludselig står og mangler varer. Det ville selvfølgelig være alvorligt. Lige nu mærker vi intet til det og har et stort lager af varer at tage af. Men det betyder ikke, at vi ikke tager det her alvorligt.«

Også hos kæden Elgiganten spøger coronavirussen i baggrunden.

Elgigantens direktør, Peter Stedal, fortæller, at Elgiganten først og fremmest bekymrer sig for de mennesker, der er tilknyttet Elgiganten i Kina.

Man oplever allerede nu, at virusudbruddet har fået konsekvenser for producenter i Elgigantens leverandørkæde.

Peter Stedal er dog forsigtig med at spå om, hvad det kommer til at betyde for de danske kunder.

»Det er fortsat usikkert, men naturligt nok kan udfordringer for vores leverandører på et tidspunkt også komme til at ramme os som forhandler i forskellige grad,« lyder det fra Peter Stedal:

»Med store indkøb og solide lagre er vi godt forberedt på eventuelle forsinkede leverancer, men vi kan ikke udelukke, at vi i perioder kan løbe tør for enkelte produkter.«

Jesper Boysen forklarer mere konkret, hvad det er, der kan få leverancen af elektronik til at falde:

»En ting er eksempelvis, at Apples produktion falder med 10 procent, men det handler jo om, hvordan Apple prioriterer deres markeder. Nogle markeder vil betyde så meget for Apple, at de leverer samme mængde som altid, men så vil der være markeder, der får leveret færre enheder. Den logik gælder alle producenter,« siger Jesper Boysen:

»Men lige nu er der ikke mangel nogle steder i Danmark. Så må vi se, hvad der sker de kommende måneder.«