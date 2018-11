'Er I begyndt at pumpe priserne til Black fup Friday', spurgte Facebook-brugeren Morten Blom tirsdag på Elgigantens Facebook-side - og satte dermed gang i en vaskeægte shitstorm.

To screenshots fra Elgigantens hjemmeside illustrerede, hvordan det samme 65 tommer store Philips tv nu koster 10.999 kroner, mens det i sidste uge kostede 4.999 kroner, hvilket var 3.000 kroner under normalprisen.

Og så brød en vaskeægte shitstorm ellers løs på Elgigantens Facebook-side. For hvordan kan det samme tv have haft to forskellige priser?

Når man kigger i kommentarerne, er Facebook-brugerne ikke i tvivl: Elgiganten pynter på priserne.

Foto: Screenshot/Morten Blom/Facebook Vis mere Foto: Screenshot/Morten Blom/Facebook

'I er til grin, og I er blevet opdaget,' skriver en bruger, mens Louise Femhøj også er rasende:

'Det er virkelig noget svineri og burde give en bøde at snyde forbrugeren på den måde. Jeg vælger aldrig Elgiganten igen. Føj,' skriver hun.

Selv forklarer Elgiganten sig i første omgang med, at tv'et tidligere har været solgt til 10.999 kroner.

Sådan skrev en medarbejder, der underskriver sig Saleh. Dagen efter forklarede hans kollega Cecilie videre:

'Dette TV har aldrig været solgt til 7.999 eller 8.000 kr, der har været et "spar 3.000" skilt, som har været en fejl på hjemmesiden, og det beklager vi selvfølgelig meget - dog tager vi forbehold for fejl på hjemmesiden,' skriver hun.

Efter at B.T. er gået ind i sagen, ændrer Elgiganten nok engang sin forklaring. Der er slet ikke tale om en prisfejl, viser det sig nu.

'Vi vælger at skrive ”spar 3.000” på dette tv, da tilsvarende modeller på markedet på daværende tidspunkt kostede omkring 7.999 kroner. Dette gjorde vi, selvom vi rent faktisk kunne have annonceret med ”spar 6.000” jf. lovgivningen på området, men vi mente, at dette ville være misvisende over for kunderne. Efter endt kampagne bliver tv'et rettet tilbage til prisen før kampagnestart, som altså var 10.999 kroner,' skriver salgschef Thomas Overgaard i en e-mail.

Helt efter bogen, hævder han.

Jeg skal for en god ordens skyld understrege, at ovennævnte er fuldt i tråd med lovgivningen på området, og at vi altid følger denne og Forbrugerombudsmandens anvisninger Thomas Overgaard, salgschef, Elgiganten

'Jeg skal for en god ordens skyld understrege, at ovennævnte er fuldt i tråd med lovgivningen på området, og at vi altid følger denne og Forbrugerombudsmandens anvisninger,' fortsætter han.

B.T. ville gerne have spurgt Thomas Overgaard, hvad kæden fremover vil gøre for at kunderne kan have tillid til, at de priser, kæden annoncerer med, nu også er reelle. Men han har ikke ønsket at stille op til et interview.

Renee Karen Holmsgaard Hansen har et godt råd til kunder, der gerne vil have de laveste priser.

'Køb jeres varer i januar ligesom vi har gjort de sidste 30 år,' skriver hun i et opslag om Elgiganten på Facebook.