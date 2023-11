Rundt om hjørnet venter Black Friday, og to af de helt store spillere på markedet for elektronik og hårde hvidevarer er nu gået i direkte og ret intens konkurrence om de kræsne kunder.

For kunderne har færre penge i år, og derfor har Power indledt et prismatch-fremstød mod deres største konkurrent Elgiganten de næste 45 dage. Et fremstød, som Elgiganten reagerer stædigt på.

Vi starter hos Power:

»Jeg tror, den her Black Friday vil blive meget, meget udfordret på grund af et lavere forbrug hos kunderne, så er man i byen for at finde større forbrugsvarer, er jeg helt overbevist om, kunderne kommer til at gøre gode handler,« siger Jesper Boysen administrerende direktør hos Power.

Pengepungene bliver forventeligt ikke åbnet så nemt på Black Friday sammenlignet med sidste år. 20 til 25 procent mindre kommer danskerne til at bruge, lyder det i en prognose fra Dansk Erhverv.

»Hvis du har en slidt sofa, og det gør lidt ondt i lommerne, er det helt naturligt at tænke, at den godt kan holde et halvt år mere, men står dit tv eller køleskab af, skal du have et nyt nu,« siger Jesper Boysen og fortsætter:

»Det er vi udmærket klar over, og det her (prismatch, red.) er altså vores måde at sige, at når pengene er mindre, er der ikke nogen, der skal være i tvivl om, de gør et godt køb hos os.«

Derfor lover direktøren, at lige meget hvilken varer man finder, så skal Power være billigere end Elgiganten.

»Hvis kunderne går til konkurrenten og finder en vare, ville jeg være rasende ked af, hvis ikke vi var billigst ved en sammenligning,« siger Powers administrerende direktør Jesper Boysen.

Og selvom en nidstirringskonkurrence mellem hvidevaregiganterne er startet, lader den udfordrede part sig ikke kue, lyder meldingen.

Hos Elgiganten tager man udfordringen fra 'lillebror', som Boysen selv kalder Power, op, og der lover man også kunderne i pose og sæk.

»Prismatch er der intet nyt i for Elgiganten. Det er og har altid været en fast del af vores prisløfte til vores kunder: Kendte mærkevarer til lave priser,« lyder det i et skriftligt svar fra Peder Stedal, administrerende direktør fra Elgiganten.

»Som markedsleder er vi vant til, at konkurrenterne kigger på os, og vi prismatcher alle vores konkurrenter årets 365 dage - ikke kun under Black Weeks.«

Den vigtige periode frem mod jul vil altså ligne et kapløb inden for forbrugerelektronik og hårde hvidevarer, og kunderne har trumfen, lyder det fra virksomhederne.

Håbet er dog lysegrønt hos begge hvidevaregiganterne, som har fået positive tegn for, hvordan Black Friday-perioden kan gå trods mere velovervejede kunder.

»Vi holdt et liveshop-event på Facebook, hvor kunderne køber direkte fra os, og normalt sælger vi for fire til seks millioner kroner. I går solgte vi for 15 millioner kroner. Så kunderne er der, hvis tilbuddene er gode nok,« siger Jesper Boysen fra Power.

Hos Elgiganten oplever man også, at der, trods Dansk Erhvervs lidt grå prognose, er stor opmærksomhed.

»Et hurtigt tjek af besøgende viser allerede, at vi er kommet stærkt fra start med en stor stigning i besøgende sammenlignet med sidste år. Vi ser derfor frem til hele peak-perioden, der strækker sig fra denne uge til og med julehandlen,« oplyser Peder Stedal, administrerende direktør for Elgiganten.