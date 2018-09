Mere end 15.000 personer har kommenteret en Facebook-konkurrence fra butikken Humac, hvor man kan vinde blandt andet to iPhones.

Problemet er bare, at den er falsk. Det er ganske rigtigt Facebook-siden 'Humac', der står bag konkurrencen, men problemet er, at Humacs officielle Facebook-side hedder 'Humac Danmark'.

Næsten 8.000 har delt opslaget i jagten på at få den flotte gave, men det 'tjener' svindleren vel ikke noget på?

Nej, men nede i opslaget har den falske 'Humac'-side selv skrevet en kommentar, hvor den takker for de mange deltagere, og at der derfor udlovet ti iPhones til den nette sum af ni kroner. Man skal bare liiiiige trykke ind på et lettere suspekt link.

Humac har selv opdaget den falske side og tager afstand fra den.

»Vi vrede og frustrerede, men vi kan ikke gøre så meget andet end at anmelde den til Facebook, og så kan der går op til en uge, før den bliver lukket,« siger Michael Bech, der er administrerende direktør i Humac.

Han fortæller også, hvordan Apple-forhandleren hyppigt døjer med disse falske sider, og at de oftest kommer i forbindelse med nye iPhone-præsentationer, som det også var tilfældet i fredags.

Michael Bech oplyser desuden, at man nu på den officielle Facebook-side vil advare kunder mod den falske konkurrence.