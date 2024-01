En fyreseddel var o.k., men det var en bortvisning ikke.

Det kostede en elinstallatør jobbet, at han på sin fridag 1. maj kørte på familiebesøg i sin firmabil.

Den pågældende havde rådighedsvagt på arbejdernes internationale kampdag, men arbejdsgiveren takserede alligevel brøden til en fyring på gråt papir.

Nu har en faglig voldgift fastslået, at fyringen var i orden, men at forseelsen ikke var til en bortvisning.

Det skriver Tekniq Arbejdsgiverne i en pressemeddelelse.

Voldgiften havde Tekniq på den ene side, og Dansk El-Forbund på den anden.

Afgørende for udfaldet af sagen blev, at medarbejderen – ligesom alle andre ansatte i firmaet – havde skrevet under på en instruks om, at firmabilen kun var til arbejdsbrug.

Det så dommeren som en bevidst tilsidesættelse af virksomhedens retningslinjer.

Til hans fordel talte derimod, at den pågældende i sine 20 år i virksomheden aldrig havde modtaget hverken advarsler eller påtaler.

»Det er særligt vigtigt at hæfte sig ved, at det var helt afgørende i den pågældende sag, at virksomheden havde styr på sine interne, skriftlige retningslinjer for anvendelse af firmabil,« siger Dzenana Causevic, juridisk konsulent og advokat i Tekniq Arbejdsgiverne.