Vælger du elbil fremfor benzin eller diesel, får du et fordelagtigt kørselsfradrag.

Både befordringsfradraget og udbetaling af kørepenge for elbilejere matcher således vilkårene for traditionelle bilejere, selvom det er markant billigere at køre elbil.

»Reglerne er fordelagtige for dem, der kører i elbiler. Ingen tvivl om det,« siger skatteekspert Henning Boye Hansen til Finans og bliver bakket op af forbrugerøkonom Ilyas Dorgru i FDM.

Skatterådet har fastsat normalfradraget for billister i 2023 til 2,19 kroner pr. kilometer. Det er gjort med udgangspunkt i en ny benzinbil, der kører 19 kilometer på en liter benzin til en gennemsnitlig pris på 15,87 kroner.

Til sammenligning vil det i dag kun koste omkring 7,50-10 kroner i strøm at køre 19 kilometer i en elbil, oplyser Finans.

Begge eksperter siger til mediet, at der formentlig vil gå længe, før der eventuelt bliver indført differentierede satser for el- og benzinbiler.

Det skyldes blandt andet, at Skatterådet prioriterer at holde reglerne, der berører mange virksomheder og lønmodtagere, enkle, vurderer Hening Boye.

