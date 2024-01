Dagligvarekædernes priser er så tætte, at det kan være svært overhovedet at se forskel.

Det afslørede B.T.s første pristjek i 2024, og det har fået flere læsere til at undre sig. For hvordan giver hård konkurrence mellem kæderne en forskel på få øre? Er der ugler i mosen?

De tre billigste kæder var 365 Discount, Rema 1000 og Netto i den rækkefølge.

Vinderen var 365 Discount, hvis kurv med de 34 varer kostede 574,40 kroner, men kun et mulehår efter kom Rema 1000s kurv til 574,68 kroner og så Nettos til 574,88 kroner.

En række læsere skrev efter pristjekket til B.T. og satte spørgsmålstegn ved, om det tætte resultat virkelig var udtryk for hård konkurrence - eller nærmere det stik modsatte?

»Når priserne ligger meget tæt, kan det faktisk både være udtryk for, at der er høj konkurrence, men det kan også være udtryk for lav konkurrence,« siger cheføkonom ved Forbrugerrådet Tænk Morten Bruun Pedersen.

Han giver et eksempel fra brændstofmarkedet.

»Her følger de forskellige selskaber hinanden tæt, men det betyder også, at de op- og nedjusterer, så snart konkurrenten skruer på priserne,« siger han.

Dermed satser man ikke med en stor prisreduktion, fordi kunderne når simpelthen ikke at reagere, før konkurrenten har samme pris.

Synes du, priserne er for høje på dagligvarer?

Altså går incitamentet for at tage et markant prisdyk væk.

»Det kan godt give det resultat, at priserne kommer til at ligge højere, end de ville have gjort, hvis der ikke havde været den gennemsigtighed i priserne,« siger Morten Bruun Pedersen.

Et andet eksempel er, når forbrugerne møder 'prismatch' ude i butikkerne, og det umiddelbart ligner, at det skærper konkurrencen. Det gør det ikke nødvendigvis.

Morten Bruun Pedersen nævner en butik som Elgiganten, som har prismatch på en støvsuger.

»Det kan faktisk godt give konkurrenceproblemer, for hvis du ved, at prisen bliver matchet, hver gang den går ned, så giver det pludselig ikke mening at sænke den, for så skal du hen og nedjustere igen,« siger Morten Bruun Pedersen.

I dagligvarebranchen lægger man ikke skjul på, at man følger hinanden tæt. Her slår man dog fast, at de tætte priser er et udtryk for, at der er høj konkurrence.

Meget forkert

Til spørgsmålet om, hvorvidt de forstår, at nogle kunder får tanken, at der er ugler i mosen, lyder svaret blandt andet fra Coop:

»Intet kunne være mere forkert. Det er netop udtryk for en benhård konkurrence på et marked, hvor der er alt for mange butikker i forhold til antallet af kunder. Derfor følger de forskellige kæder og konkurrenter hinandens priser på dagligt niveau og retter priser ned, når konkurrenter gør det,« lyder det i et skriftligt svar fra Coops Informationsdirektør Jens Juul Nielsen.

»Hvis ikke der var denne konkurrence, så ville alle tage det anderledes afslappet, hvis smør, brød eller andre dagligvarer var et par kroner billigere hos konkurrenterne. Men det er der ikke plads til i Danmark, fordi man så bliver fravalgt af kunderne.«

Et lignende svar kommer, når man forhører sig hos en anden stor spiller på dagligvaremarkedet - nemlig Salling Group, der har kæderne Bilka, Føtex og Netto.

»Den minimale prisforskel i toppen af pristjekket er netop hele billedet på den enorme konkurrence på det danske dagligvaremarked,« lyder det ligeledes i et skriftligt svar fra presserådgiver Jacob Krogsgaard Nielsen.

»Den viser med al tydelighed, at vi alle sammen sover med det ene øje åbent for at sikre, at vi er på plads med priserne, så kunderne ikke skal bekymre sig om, hvorvidt de kan få den samme vare til et lavere prispunkt hos naboen.«

Ligesom hos Coop afviser han kategorisk, at der er noget at sætte en finger på forhold til prissætningen.

»Pristjekket er udtryk for, at vi alle er topprofessionelle, hvad angår prisovervågning. Hvis andet var tilfældet, ville der formentlig heller ikke være knap 50 kroners forskel mellem top og bund i jeres pristjek.«

Hos Forbrugerrådet Tænk har man haft fokus på konkurrencen i dagligvarehandlen tidligere.

»Det har bare været svært at slå endegyldigt fast, hvorhenne problemet lå, så en tilbudsgående analyse ville måske være et godt sted at sætte ind,« siger cheføkonom Morten Bruun Pedersen.