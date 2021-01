Guld og grønne skove. Danske pensionsselskaber kæmper i stigende grad om din og alle andre danske pensionsopspareres gunst – og penge – ved at tilbyde særlige klimavenlige investeringsprodukter.

Men er det overhovedet en god investering for dig selv og klimaet at skyde din pensionsopsparing ind i pensionsselskabernes grønne produkter?

I Danmarks største pensionsselskab, PFA, har man siden 27. maj sidste år kunnet placere hele eller dele af sin opsparing i det grønne produkt PFA Klima Plus.

Det har været en god investering indtil videre, viser tal, som PFA har trukket for B.T.

Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

I perioden 27. maj til 31. december 2020 har klimakunderne fået et afkast på solide 14,5 procent, mens kunderne i et produkt med en tilsvarende andel, men bredt sammensatte aktier har måttet nøjes med et afkast på 11,8 procent i samme periode.

»Der er vind i sejlene i den grønne omstilling lige nu, og det har bidraget til afkastet på vores klimaprodukt,« siger forbrugerøkonom i PFA Carsten Holdum.

Afkastene på de klimainvesteringer vender vi tilbage, for der er tale om et øjebliksbillede, som ikke kan stå alene.

Men lad os først se nærmere på, om det rent faktisk gør en forskel for klimaet at flytte sin pensionsopsparing over i pensionsselskabernes klimaprodukter.

Sådan sælger pensionsselskabet PFA sit nye produkt PFA Klima Plus. Foto: Screenshot fra PFAs hjemmeside. Vis mere Sådan sælger pensionsselskabet PFA sit nye produkt PFA Klima Plus. Foto: Screenshot fra PFAs hjemmeside.

Klikker man ind på PFA's hjemmeside, bliver man på forsiden præsenteret for en video med en smuk ung kvinde, der under overskriften 'Næstegenerationskærlighed – Gør din pension endnu mere klimavenlig' falbyder produktet PFA Klima Plus.

Med et par klik mere bliver man forelagt et klimaregnestykke: Hvis du investerer en million pensionskroner i PFA Klima Plus, 'sparer du', skriver PFA, 11,4 ton CO2 om året.

Det bliver illustreret med en kæmpe rød ballon fyldt med imaginær, indfanget CO2.

Du kan altså ifølge PFA spare mere C02 om året ved at flytte rundt på din pensionsopsparing, end en gennemsnitlig dansker ifølge klimatænketanken Concito hvert år udleder som følge af sit forbrug af fødevarer, køb af ting, energiforbrug og flyrejser, som løber op i 11 ton CO2.

Ifølge PFA's reklamevideo kan du spare 11,4 ton CO2 ved at investere en million kroner i det nye pensionsprodukt PFA Klima Plus. Foto: Screenshot fra PFAs hjemmeside. Vis mere Ifølge PFA's reklamevideo kan du spare 11,4 ton CO2 ved at investere en million kroner i det nye pensionsprodukt PFA Klima Plus. Foto: Screenshot fra PFAs hjemmeside.

Men PFA's røde ballon er ikke fyldt med 11,4 ton CO2, men med en god portion varm luft og gode intentioner, lyder vurderingen fra Michael Svarer, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand.

»Der er ingen garanti for, at det hjælper klimaet. Men du får det sikkert bedre med dig selv,« siger han.

Det kan ifølge Michael Svarer – med de usikkerheder, som PFA selv fremlægger – være sandt nok, at den enkelte person isoleret set sparer 11,4 ton CO2 om året ved at flytte en pensionsopsparing på en million kroner fra en investeringsprofil med et bredt spektrum af aktier til en investeringsprofil med et snævert fokus på klima.

Lidt forenklet sagt kan den enkelte altså godt på papiret spare noget CO2-udledning på sin private klimakonto ved at flytte sin opsparing fra eksempelvis olieproducenten Shell til Ørsted, der satser på vindenergi.

Michael Svarer, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Michael Svarer, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand. Foto: Liselotte Sabroe

Problemet er bare, at der står andre på spring til at købe aktierne i Shell, påpeger Michael Svarer.

»Klimagevinsten er tvivlsom. Det skal ændre produktionen ude i den virkelige verden, før der er effekt, og det er meget tvivlsomt, om den her manøvre gør det.«

I PFA medgiver Carsten Holdum, at de 11,4 ton sparet CO2 er en 'lidt populær' måde at fremstille PFA's klimaprodukt på.

»Her og nu forbedrer man sin personlige udledning, men det ændrer ikke på verdens udledning. Hvad den ene sælger, er der en anden, som køber,« siger han og tilføjer:

»Til gengæld er vi overbeviste om, at når efterspørgslen efter klimainvesteringer stiger, så vil der komme flere klimarelaterede projekter i fremtiden, og at man dermed understøtter den grønne omstilling over tid. Det må ultimativt jo fremtiden vise.«

Omtrent samme melding lyder fra administrerende direktør for Topdanmark Livsforsikring Vivian Weis Byrholt.

Topdanmarks pensionskunder kan også investere deres pensionsopsparing i grønne produkter, Topdanmark stiller ikke kunderne en konkret CO2-reduktion i udsigt.

»Vi sætter ikke konkrete tal på, men vi mener, at vi er med til at flytte tingene i grønnere retning, når kunderne med deres grønne investeringer stiller risikovillig kapital til rådighed.«

»Vi investerer for eksempel pengene i virksomheder, der målrettet arbejder på at nedbringe deres CO2-udledning,« siger Vivian Weis Byrholt.

Og så skal vi tilbage til afkastet.

For også Topdanmarks grønne kunder høstede sidste år et solidt afkast på 14 procent i produktet 'Offensiv midt grøn omstilling' og præsterede for eksempel bedre end Topdanmarks produkt 'Offensiv midt danske aktier', der havde et afkast på 13 procent.

Det kunne umiddelbart tyde på, at det er en fordel rent økonomisk at investere grønt. Men sådan forholder det sig ikke på den lange bane, hvis man spørger Michael Svarer.

»Hvis man vælger at investere i en bæredygtig fond med grønne aktier, skærer man en masse andre aktier fra, som kunne have givet et højere afkast.«

Klimagevisten ved at flytte rundt på sin pensionsopsparing er tvivlsom, siger økonomiprofessor Michael Svarer. Foto: Henning Bagger Vis mere Klimagevisten ved at flytte rundt på sin pensionsopsparing er tvivlsom, siger økonomiprofessor Michael Svarer. Foto: Henning Bagger

»Den grønne investor er begrænset i sine muligheder for at skabe det størst mulige afkast,« siger han og påpeger, at et selskab som Danica Pension af samme årsag gør opmærksom på, at man skal forvente et lavere afkast på deres grønne produkter end på deres traditionelle produkter.

I PFA forventer man, at klimaproduktet på kort sigt vil give et lavere forventet afkast end de traditionelle sammenlignelige produkter, men at klimaproduktet på den lange bane vil præstere lige så godt som de traditionelle investeringsprodukter.

PFA's klimaprodukt er for mange kunder et holdningsspørgsmål, pointerer Carsten Holdum.

»Mange af vores kunder siger: 'Det er min overbevisning, at jeg vil efterlade jorden som et bedre sted til mine børn og børnebørn, så derfor! Punktum'.«