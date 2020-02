Et stigende antal danskere vil de kommende måneder opleve at blive ramt af bankernes rentemaskine, som for alvor nu er ved at komme op i gear.

13 storbanker har allerede indført negativ rente, hvilket betyder, at du skal betale for at have penge stående i banken. Lige nu har Sydbank og Jyske Bank den laveste grænse, så man skal betale negative renter af alt over 250.000 kroner. Og selvom du har mindre end det, kan du ikke vide dig sikker.

I dag har 700.000 danskere mindst 250.000 kroner stående på kontoen, og de kan potentielt blive ramt af negative renter, hvis hele bankmarkedet rykker ned i det niveau.

Allerede om få måneder vil langt flere danskere dog blive suget ind i rentemaskinen og blive ramt på pengepungen, vurderer eksperter.

»Lige nu ligger det typisk sådan, at man, alt efter bank, skal betale negativ rente på beløber over mellem 250.000 til 750.000 kroner. Det er et beløb, vi kommer til at se bevæge sig nedad i 2020,« vurderer Marlene Nørgaard Coralus, administrerende direktør i Mybanker, og uddyber:

»Kan det ramme helt almindelige lønmodtagere? Det mener jeg bestemt. Jeg tror, at vi allerede efter sommerferien ser de første banker komme ned i, at man skal betale negative renter på indeståender over 100.000 kroner.«

I Forbrugerrådet Tænk er man enig i den betragtning.

»Vi har set den her bevægelse, hvor Jyske Bank er gået forrest, og så har alle andre banker stille og roligt fulgt med,« siger Morten Bruun Pedersen, seniorøkonomi Forbrugerrådet Tænk:

OVERBLIK: Så meget skal du betale i hver enkelt bank - og her er de to uden renter Arbejdernes Landsbank Ingen negativ rente for privatkunder. Sparekassen Kronjylland Ingen negativ rente for privatkunder. Danske Bank (træder i kraft 1. juni) Kunder med Nemkonto i banken: Negativ rente på alt over 1,5 millioner kroner. Kunder uden Nemkonto i banken: Negativ rente på alt over 750.000 kroner. Nordea (trådte i kraft 20. februar) Negativ rente af indestående over 750.000 kroner. Børneopsparing, børnebørnskonto, fastrenteaftaler og pensionsopsparing er fritaget. Jyske Bank (træder i kraft 1. maj) Kunder med Nemkonto i banken: Negativ rente på alt over 250.000 kroner. Kunder uden Nemkonto i banken: Negativ rente på alt indestående. Sydbank (træder i kraft 1. maj) Kunder med Nemkonto i banken: Negativ rente på alt over 250.000 kroner. Budget-, mad-, opsparing-, pensionskonto: Negativ rente på alt over 50.000 kroner. Nykredit Bank (træder i kraft 1. marts) Negativ rente på alt over 750.000 kroner. Pensionskonto: Negativ rente på alt over 50.000 kroner. Spar Nord Bank (trådte i kraft 1. januar) Negativ rente på alt over 750.000 kroner. Pensionskonto: Negativ rente på alt over 25.000 kroner. Ringkjøbing Landbobank (trådte i kraft 1. januar) Negativ rente på alt over to millioner kroner. Negativ rente på alle pensionsindeståender i banken. Alm. Brand Bank (trådte i kraft 1. januar) Negativ rente på alt over 750.000 kr. Lån og Spar Bank (træder i kraft 1. april) Kunder med en Nemkonto, studiekonto, LSBprivat-konto eller under 18 år: Negativ rente på alt over 750.000 kroner. Negativ rente på alle andre indestående. Coop Bank (træder i kraft 1. april) Kunder med en Nemkonto i banken: Negativ rente på alt over 750.000 kr. Kunder uden Nemkonto i banken: Negativ rente på alt over 150.000 kr. Saxo Bank (træder i kraft 1. april) Fra 0-0,5 % i negativ rente alt efter indestående. Man kan helt undgå at betale negativ rente ved at veksle sin valuta til amerikanske dollar. Jutlander Bank (træder i kraft 1. marts og 1. april) Kunder med en Nemkonto i banken: negativ rente på alt over 750.000 kr. Kunder uden en nemkonto i banken: Negativ rente på alle indeståender. Pensionskonto: Negativ rente på alt over 25.000 kroner. Vestjysk Bank (trådte i kraft 1. februar) Kunder med Nemkonto i banken: Negativ rente på alt over 500.000 kr. Kunder uden en Nemkoto i banken: Negativ rente for alle indeståender. Kilder: Bankernes hjemmesider, DR, Finans.dk, Mybanker

»Når den mekanisme er i gang, så er jeg ret overbevist om, at vi vil se grænsen for, hvornår man skal betale negative renter, falde i flere banker de kommende måneder.«

Han er ikke imponeret over bankernes måde at kradse penge ind fra kunderne.

»En ting er, at bankerne kører den her historie med, at det koster dem penge, når de sætter penge ind i Nationalbanken på grund af negativ rente, og at de så må gøre det samme. Men der er altså andre måder for en bank at tjene penge på,« siger Morten Bruun Pedersen:

»Jeg synes, det er fantasiløst, at man som bank skruer på den her knap.«

FAKTA: Derfor indfører bankerne negativ rente Marlene Nørgaard Coralus, administrerende direktør i Mybanker, forklarer: »Bankerne mangler indtjening lige nu. Den ene årsag er, at renterne på udlån er så lave. Samtidig har Nationalbanken indført negativ rente.« »Lidt karikeret er det sådan, at bankerne hver aften går ind til Nationalbanken med alle de penge, de har stående. Men når alle sparer op og sætter penge i banken, så får Nationalbanken for mange penge ind og stå. Nationalbanken vil hellere have de penge ud og arbejde i samfundet.« »Så for at presse de penge tilbage ud i samfundet, begynder Nationalbanken at indføre negativ rente, så bankerne skal betale for at have alle de penge stående. Det er så det bankerne tager konsekvensen af og vælter negativ rente videre ud på kunderne.« »Hele mekanismen i det her er, at det ikke skal være så sexet at have penge stående i banken.«

Danskerne skal dog til at vænne sig til, at det kan koste penge at have penge i banken.

Situationen kan måske endda være en øjenåbner.

»Danskerne har måske haft den opfattelse, at bankerne er noget, familien Danmark har stillet til rådighed, hvor man kan have sine penge stående. Mange tror, det er som at gå til lægen. Men det er mere som at gå til tandlægen,« siger Marlene Nørgaard Coralus:

»Det er private institutioner med aktionærer, som skal tjene penge. Og når de hverken tjener på ind- eller udlån, som det er tilfældet i dag, så skal de ud og finde de penge.«