Mandag morgen åbnede Ikea sine varehuse i Danmark efter godt en måneds coronanedlukning, og straks valfartede hundreder af danskere ud til Ikea-butikker, hvor der blev dannet store køer.

Ikeas genåbning sker på eget initiativ og på trods af, at erhvervsminister Simon Kollerup har opfordret virksomheder til at vente med genåbning, til regeringen har meldt yderligere ud. En beslutning, som kan blive rigtig, rigtig dyr for Ikea.

Det mener to eksperter.

»Set i lyset af, at man søndag aften kunne se i tv, at en mor med sin lille datter blev bonet 2.500 kroner for at stå alene på en tom legeplads, står det i meget skarp kontrast til de billeder, vi ser fra Ikea. Jeg har svært ved at se, at der er meget goodwill at hente for Ikea her,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel:

»Det ser ud, som om de er blevet overrumplet af de menneskemængder, der er dukket op, og i yderste konsekvens risikerer Ikea at komme i en situation, hvor de bliver bedt om at lukke ned igen. De risikerer virkelig at få skældud.«

Ifølge Henrik Byager, der er ekspert i kommunikation og branding, løber Ikea en kalkuleret risiko.

»Hel ultimativt gambler Ikea her. De satser på, at deres tolkning af juraen og at deres tillid til, at de kan styre det her, ikke vil bidrage til yderligere coronasmitte,« siger Henrik Byager:

»Hvis vi om to uger pludselig kan konkludere, at der er Ikea-ansatte, som har smittet kunderne, så er der tale om en katastrofe. Så har man gamblet, så har man tabt, og så vil man blive slagtet.«

Henrik Byager mener dog, at man hos Ikea vil have gjort sig ekstremt megen umage før genåbning.

»Det er en meget velovervejet forretning, og det her viser også bare, hvor svær en tid vi er i,« siger han:

»Myndighederne siger ikke direkte, at Ikea ikke må åbne, så de skal tage en beslutning selv, og den kan de så blive kritiseret for. Der er ikke nogen helt klar linje her,« siger Henrik Byager.

Også Bruno Christensen har en vis forståelse for Ikeas overvejelser.

»Bilka og Bauhaus har jo åbent, kan man sige. Og det her kan være med til at bane vejen for, at andre åbner også,« siger Bruno Christensen:

»Men det kan også skabe en modreaktion med myndighederne i spidsen, hvor de får at vide, at det skulle de ikke have gjort, at de ikke udviser samfundssind, og hvad man ellers risikerer at få i hovedet. Så det er en chance, Ikea har taget her.«

Ikea selv har i en række medier forklaret, at man har taget et væld af forholdsregler for at sikre, at genåbningen foregår på forsvarlig vis.

Der er blandt andet håndsprit flere steder i varehusene, og der er et loft på antallet af kunder.

Samtidig er der ansat vagter for at holde god ro og orden, og der er afstandsmarkeringer i butikkerne.

Derudover påpeger Ikea, at de på ingen måder bryder loven, og at de tager sundhedsmyndighedernes anbefalinger meget alvorligt.

Over for Ritzau forklarer Christian Mouroux Pedersen, kommunikationsansvarlig for Ikea i Danmark:

»Vi har ikke modtaget noget konkret påbud fra myndighederne om, at vi ikke må åbne. Til gengæld har vi brugt rigtig meget energi i de seks uger på at være super skarpe på at implementere alle de anvisninger, sundhedsmyndighederne giver, for at man kan holde åbent.«